Diaporama : Firmine Richard au procès de son fils, jugé pour meurtre : "J'ai vu le couteau qui dépassait..."

17 / 19

Exclusif - Firmine Richard - Dîner de la Fondation ARC au Pavillon Cambon-Capucines à Paris, le 7 octobre 2019. © Rachid Bellak / Bestimage A l'occasion d'Octobre Rose, alors que 32 femmes meurent chaque jour de leur cancer du sein en France, la Fondation ARC mobilise les énergies pour accélérer la recherche sur ces cancers. Dans cette course contre la montre, un cap sera franchi quand les médecins seront en capacité de repérer très tôt les cellules agressives et de les attaquer avec des traitements spécifiques. Ce sera une étape décisive pour guérir les 20% des cancers résistants. C'est au Pavillon Cambon Capucines que C.Tendil, président de la Fondation ARC et F.Dupré, son directeur général recevaient personnalités du monde des affaires, philanthropes, mécènes pour achever le financement d'un projet d'excellence visant à terme cet objectif vital. La soirée s'est déroulée sous le double parrainage généreux de D.Brogniart, maître de cérémonie enthousiaste, et d'A-C.Coudray. A leurs côtés pour soutenir la Fondation ARC, étaient présents afin de porter haut la cause : M.Hands, K.Ann, G.Hamon, J.Jonathan, N.Rykiel, O.Meunier et M.Vergne, S.Sieff, F.Richard, E.Tchoungui, R.Bachelot, A.Séménoff, M.A.Seigner, A.Guérin-Boêri... Lors du diner réalisé par la Cheffe S.Le Quellec (La Seine Paris 8ème) eut lieu une vente aux enchères et une tombola animées par Maitre R.Le Fur, où les convives firent preuve d'une grande générosité. F.Leeb clôtura de façon émouvante et en musique ce diner de Gala en interprétant quelques morceaux de son nouvel album, accompagnée au piano. Cette soirée a permis de lever 265 000 € attribués à la recherche sur le cancer du sein. Chaque année 59000 femmes apprennent qu'elles ont un cancer du sein, 12000 en meurent. L'objectif de la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer est de parvenir à faire baisser ce chiffre le plus rapidement possible. © BestImage, © Rachid Bellak / Bestimage