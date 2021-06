Diaporama Francis Lalanne violent envers les équipes de Quotidien ? Il crie au mensonge, preuves à l'appui

5 / 8

Exclusif - Francis Lalanne - invité parce qu'il a lancé un appel à destituer le président de la République française, a quitté le plateau de l'émission prématurément et furieux - Enregistrement et backstage de l'émission "TPMP (Touche Pas à Mon Poste)", présentée par C.Hanouna et diffusée en direct le 26 janvier sur C8 © Jack Tribeca / Bestimage