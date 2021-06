Diaporama Francis Lalanne violent envers un employé de Quotidien ? Un cameraman l'accuse de l'avoir frappé

1 / 10 Francis Lalanne violent envers un employé de Quotidien ? Un cameraman l'accuse de l'avoir frappé

2 / 10 Francis Lalanne - Arrivées aux Obsèques du danseur étoile Patrick Dupond en l'église Saint-Roch à Paris, France

3 / 10 Francis Lalanne - Manifestation pour la journée internationale du travail à l'appel de la CGT, Paris, France, le 1er mai 2021. © Stéphane Lemouton / Bestimage

4 / 10 Francis Lalanne - Sorties des Obsèques du danseur étoile Patrick Dupond en l'église Saint-Roch à Paris, France, le 11 mars 2021.





5 / 10 Exclusif - Francis Lalanne - invité parce qu'il a lancé un appel à destituer le président de la République française, a quitté le plateau de l'émission prématurément et furieux - Enregistrement et backstage de l'émission "TPMP (Touche Pas à Mon Poste)", présentée par C.Hanouna et diffusée en direct le 26 janvier sur C8 © Jack Tribeca / Bestimage





6 / 10 Francis Lalanne - Arrivées aux Obsèques du danseur étoile Patrick Dupond en l'église Saint-Roch à Paris, France, le 11 mars 2021.





7 / 10 Exclusif - Francis Lalanne - invité parce qu'il a lancé un appel à destituer le président de la République française, a quitté le plateau de l'émission prématurément et furieux - Enregistrement et backstage de l'émission "TPMP (Touche Pas à Mon Poste)", présentée par C.Hanouna et diffusée en direct le 26 janvier sur C8 © Jack Tribeca / Bestimage





8 / 10 Exclusif - Francis Lalanne - invité parce qu'il a lancé un appel à destituer le président de la République française, a quitté le plateau de l'émission prématurément et furieux - Enregistrement et backstage de l'émission "TPMP (Touche Pas à Mon Poste)", présentée par C.Hanouna et diffusée en direct le 26 janvier sur C8 © Jack Tribeca / Bestimage





9 / 10 Exclusif - Francis Lalanne - invité parce qu'il a lancé un appel à destituer le président de la République française, a quitté le plateau de l'émission prématurément et furieux - Enregistrement et backstage de l'émission "TPMP (Touche Pas à Mon Poste)", présentée par C.Hanouna et diffusée en direct le 26 janvier sur C8 © Jack Tribeca / Bestimage