Diaporama François Hollande : Cette erreur qu'il regrette le plus...

10 / 10

Semi-Exclusif - Le président de la République François Hollande va assister au spectacle de l'humoriste Yassine Belattar au Bataclan à Paris, le 4 mai 2017. Il se rend pour la première fois depuis les attentats du 13 novembre 2015 dans la salle de spectacle du 11ème arrondissement de paris, où 90 personnes ont été tuées. © Cyril Moreau/Bestimage

No Web No Blog - Belgium and Switzerland Semi-Exclusive - French president Francois Hollande is going to attend the humorist Yassine Belattar 's show at the Bataclan in Paris, on May 4th, 2017. French President goes for the first time since the attacks of November 13th, 2015 in the theater of the 11th district of Paris, where 90 people were killed.