Diaporama Françoise Hardy pas touchée par la mort des frères Bogdanoff : "Ils ne m'intéressaient pas !"

Igor et Grichka Bogdanov (Bogdanoff) expose au "Salon du Livre de Paris 2019 (Livre Paris)" à la Porte de Versailles à Paris, le 28 mars 2019. © Cédric Perrin/Bestimage

Françoise Hardy et son fils Thomas Dutronc se baladent le long des quais de l'Île Saint-Louis à Paris, le 2 novembre 2016.

Igor et Grichka Bogdanoff - Meeting de Nicolas Sarkozy à Boulogne-Billancourt.

Eddy Mitchell et Françoise Hardy - Obsèques d'Henri Salvador en l'église de La Madeleine.

Igor et Grichka Bogdanoff (Bogdanov) à Paris le 10 décembre 2019. © Denis Guignebourg / Bestimage

Archives - Véronique Sanson et Françoise Hardy aux Victoires de la musique en 2005 au Zénith de Paris. © Patrick Carpentier / Bestimage

12 / 13

Igor et Grichka Bogdanoff - 35e Cérémonie de remise des Prix "The Best" au Pavillon Dauphine à Paris.