Diaporama Harvey Weinstein en prison : il fait appel et dénonce une "erreur judiciaire"

1 / 11 Harvey Weinstein en prison : il fait appel et dénonce une "erreur judiciaire"

2 / 11 Harvey Weinstein, qui a plaidé non coupable, arrive au tribunal de Manhattan avec son avocat Benjamin Brafman.

3 / 11 Procès Weinstein, Jessica Mann, une des accusatrices, révèle que le producteur n'aurait pas de testicules.

4 / 11 Agressions sexuelles et viols : Harvey Weinstein quitte le tribunal avec son avocat Ben Brafman à New York le 9 juillet 201

5 / 11 Gloria Allred (avocate des victimes) - Conférence de presse le premier jour du procès H.Weinstein pour agression sexuelle à New York, le 6 janvier 2020.

6 / 11 Harvey Weinstein à la sortie du tribunal à New York le premier jour de son procès pour agression sexuelle le 6 janvier 2020.

7 / 11 Harvey Weinstein au tribunal de New York City, New York, Etats-Unis, où il a plaidé non-coupable, le 5 juin 2018. Harvey Weinstein a été inculpé pour un viol et une agression sexuelle le 30 mai dernier.

8 / 11 Harvey Weinstein arrive au tribunal de Manhattan et plaide non coupable des accusations de viol et d'agression sexuelle portées contre lui le 5 juin 2018.

9 / 11 Le procès pour viols et agressions sexuelles d'H.Weinstein s'est ouvert à New York City, New York, Etats-Unis, le 6 janvier 2020.

10 / 11 Harvey Weinstein à la sortie du tribunal State Supreme Court de New York où il a présenté sa nouvelle équipe d'avocats en charge d'assurer sa défense notamment D. Rotunno, une puissance avocate de Chicago, le 11 juillet 2019