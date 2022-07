Diaporama : Hélène et Omar Sy : Rare photo de leur superbe fille Sabah, 18 ans... portrait craché de son père !

1 / 27 Hélène et Omar Sy : Rare photo de leur superbe fille Sabah, 18 ans... portrait craché de son père !

2 / 27 Omar Sy et sa femme Hélène à la première du film "The Call of the Wild" à Los Angeles,

3 / 27 Sabah Sy se dévoile peu à peu sur son compte Instagram. @ Instagram / Sabah Sy

4 / 27 Sabah Sy se dévoile peu à peu sur son compte Instagram. @ Instagram / Sabah Sy

5 / 27 Sabah Sy se dévoile peu à peu sur son compte Instagram. @ Instagram / Sabah Sy

6 / 27 Omar Sy et sa fille Selly Sy - Photocall du défilé de mode Hommes "Louis Vuitton" Prêt-à-porter Printemps-Été 2023 au Musée du Louvre à Paris. Le 23 juin 2022 © Olivier Borde / Bestimage





7 / 27 Omar Sy et sa fille Selly lors du défilé de mode Homme printemps-été 2023 Louis Vuitton dans la cour Carrée du Louvre à Paris, France, le 23 juin 2022. © Olivier Borde / Bestimage





8 / 27 Sabah Sy se dévoile peu à peu sur son compte Instagram. @ Instagram / Sabah Sy

9 / 27 Omar Sy et sa fille Selly lors du défilé de mode Homme printemps-été 2023 Louis Vuitton dans la cour Carrée du Louvre à Paris, France, le 23 juin 2022. © Bertrand Rindoff/Bestimage





10 / 27 Omar Sy et sa femme Hélène - Montée des marches du film " Top Gun : Maverick " lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 18 mai 2022 © Giancarlo Gorassini / Bestimage





11 / 27 Omar Sy et sa femme Hélène - Montée des marches du film " Top Gun : Maverick " lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 18 mai 2022 © Dominique Jacovides / Bestimage





12 / 27 Omar Sy et sa fille Selly - Sorties du défilé de mode Homme printemps-été 2023 Louis Vuitton dans la cour Carrée du Louvre à Paris, France, le 23 juin 2022. © Veeren-Clovis/Bestimage





13 / 27 Omar Sy et sa femme Hélène - Montée des marches du film " Top Gun : Maverick " lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 18 mai 2022 © Cyril Moreau / Bestimage





14 / 27 Sabah Sy se dévoile peu à peu sur son compte Instagram. @ Instagram / Sabah Sy

15 / 27 Omar Sy et sa femme Hélène - Montée des marches du film " Top Gun : Maverick " lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 18 mai 2022 © Cyril Moreau / Bestimage





16 / 27 Sabah Sy se dévoile peu à peu sur son compte Instagram. @ Instagram / Sabah Sy

17 / 27 Omar Sy et sa femme Hélène - Lancement de "1,2,3... Noël" lors de l'inauguration des vitrines et du sapin de Noël 2021 des Galeries Lafayette Haussmann 2021 à Paris. Le 17 novembre 2021

18 / 27 Omar Sy et sa femme Hélène - Lancement de "1,2,3... Noël" lors de l'inauguration des vitrines et du sapin de Noël 2021 des Galeries Lafayette Haussmann 2021 à Paris. Le 17 novembre 2021

19 / 27 Omar Sy et sa fille Selly - Sorties du défilé de mode Homme printemps-été 2023 Louis Vuitton dans la cour Carrée du Louvre à Paris, France, le 23 juin 2022. © Veeren-Clovis/Bestimage





20 / 27 Omar Sy et sa femme Hélène - Lancement de "1,2,3... Noël" lors de l'inauguration des vitrines et du sapin de Noël 2021 des Galeries Lafayette Haussmann 2021 à Paris. Le 17 novembre 2021

21 / 27 Omar Sy et sa femme Hélène à la première du film "The Call of the Wild" à Los Angeles, le 13 février 2020.





22 / 27 Sabah Sy se dévoile peu à peu sur son compte Instagram. @ Instagram / Sabah Sy

23 / 27 Omar Sy, Hélène Sy - Photocall de la première du film L'Appel de la forêt (The call of the wild) à Los Angeles le 13 février 2020.





24 / 27 Omar Sy et sa femme Hélène - Avant-première du film "Yao" au cinéma Le Grand Rex à Paris le 15 janvier 2019. © Coadic Guirec/Bestimage





25 / 27 Omar Sy et sa femme Hélène Sy - Avant-première du film "Le Prince Oublié" au cinéma le Grand Rex à Paris le 2 février 2020. © Coadic Guirec/Bestimage

26 / 27 Sabah Sy se dévoile peu à peu sur son compte Instagram. @ Instagram / Sabah Sy