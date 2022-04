Diaporama Hommage national à Michel Bouquet : Mathilda May, Kad Merad... les VIP font leur dernier adieu

Hommage national à Michel Bouquet : Mathilda May, Kad Merad... les VIP font leur dernier adieu

François Vincentelli, Kad Merad et Mathilda May - Cérémonie d'hommage national à l'Hôtel national des Invalides en hommage à Michel Bouquet © Domnique Jacovides / Bestimage

Michel Boujenah, Nicole Calfan et Jacqueline Franjou - Cérémonie d'hommage national à l'Hôtel national des Invalides en hommage à Michel Bouquet © Domnique Jacovides / Bestimage

Fabrice Luchini, Muriel Robin et Pierre Arditi (qui ont pris la parole à l'occasion de son hommage) - Cérémonie d'hommage national à l'Hôtel national des Invalides en hommage à Michel Bouquet décédé le 13 avril 2022. Paris le 27 avril 2022. Michel Bouquet a été inhumé dans la plus stricte intimité le 15/04/2022 à Étais-la Sauvin dans l'Yonne. © Domnique Jacovides / Bestimage

Le président de la république Emmanuel Macron, la première Dame Brigitte Macron et Juliette Carré ( veuve de Michel Bouquet) - Cérémonie d'hommage national à l'Hôtel national des Invalides en hommage à Michel Bouquet décédé le 13 avril 2022. Paris le 27 avril 2022. © Domnique Jacovides / Bestimage

Muriel Robin et Pierre Arditi (qui ont pris la parole à l'occasion de son hommage) - Cérémonie d'hommage national à l'Hôtel national des Invalides en hommage à Michel Bouquet décédé le 13 avril 2022. Paris le 27 avril 2022. Michel Bouquet a été inhumé dans la plus stricte intimité le 15/04/2022 à Étais-la Sauvin dans l'Yonne. © Domnique Jacovides / Bestimage

Le président de la république Emmanuel Macron, la première Dame Brigitte Macron et Juliette Carré ( veuve de Michel Bouquet) - Cérémonie d'hommage national à l'Hôtel national des Invalides en hommage à Michel Bouquet décédé le 13 avril 2022. Paris le 27 avril 2022. Michel Bouquet a été inhumé dans la plus stricte intimité le 15/04/2022 à Étais-la Sauvin dans l'Yonne. © Domnique Jacovides / Bestimage

Fabrice Luchini, Muriel Robin et Pierre Arditi (qui prendront la parole à l'occasion de son hommage) - Cérémonie d'hommage national à l'Hôtel national des Invalides en hommage à Michel Bouquet décédé le 13 avril 2022. Paris le 27 avril 2022. Michel Bouquet a été inhumé dans la plus stricte intimité le 15/04/2022 à Étais-la Sauvin dans l'Yonne. © Domnique Jacovides / Bestimage

Fabrice Luchini, Muriel Robin et Pierre Arditi (qui ont pris la parole à l'occasion de son hommage) - Cérémonie d'hommage national à l'Hôtel national des Invalides en hommage à Michel Bouquet décédé le 13 avril 2022. Paris le 27 avril 2022. Michel Bouquet a été inhumé dans la plus stricte intimité le 15/04/2022 à Étais-la Sauvin dans l'Yonne. © Domnique Jacovides / Bestimage

Fabrice Luchini, Muriel Robin et Pierre Arditi (qui prendront la parole à l'occasion de son hommage) - Cérémonie d'hommage national à l'Hôtel national des Invalides en hommage à Michel Bouquet décédé le 13 avril 2022. Paris le 27 avril 2022. Michel Bouquet a été inhumé dans la plus stricte intimité le 15/04/2022 à Étais-la Sauvin dans l'Yonne. © Domnique Jacovides / Bestimage

Le président de la république Emmanuel Macron - Cérémonie d'hommage national à l'Hôtel national des Invalides en hommage à Michel Bouquet décédé le 13 avril 2022. Paris le 27 avril 2022. Michel Bouquet a été inhumé dans la plus stricte intimité le 15/04/2022 à Étais-la Sauvin dans l'Yonne. © Domnique Jacovides / Bestimage

Fabrice Luchini, Muriel Robin et Pierre Arditi (qui prendront la parole à l'occasion de son hommage) - Cérémonie d'hommage national à l'Hôtel national des Invalides en hommage à Michel Bouquet décédé le 13 avril 2022. Paris le 27 avril 2022. Michel Bouquet a été inhumé dans la plus stricte intimité le 15/04/2022 à Étais-la Sauvin dans l'Yonne. © Domnique Jacovides / Bestimage

Michel Boujenah, Nicole Calfan et Jacqueline Franjou - Cérémonie d'hommage national à l'Hôtel national des Invalides en hommage à Michel Bouquet décédé le 13 avril 2022. Paris le 27 avril 2022. Michel Bouquet a été inhumé dans la plus stricte intimité le 15/04/2022 à Étais-la Sauvin dans l'Yonne. © Domnique Jacovides / Bestimage

Fabrice Luchini, Muriel Robin et Pierre Arditi (qui prendront la parole à l'occasion de son hommage) - Cérémonie d'hommage national à l'Hôtel national des Invalides en hommage à Michel Bouquet décédé le 13 avril 2022. Paris le 27 avril 2022. Michel Bouquet a été inhumé dans la plus stricte intimité le 15/04/2022 à Étais-la Sauvin dans l'Yonne. © Domnique Jacovides / Bestimage

Le président de la république Emmanuel Macron, la première Dame Brigitte Macron et Juliette Carré ( veuve de Michel Bouquet) - Cérémonie d'hommage national à l'Hôtel national des Invalides en hommage à Michel Bouquet décédé le 13 avril 2022. Paris le 27 avril 2022. Michel Bouquet a été inhumé dans la plus stricte intimité le 15/04/2022 à Étais-la Sauvin dans l'Yonne. © Domnique Jacovides / Bestimage

Jean-Michel Blanquer, Olivier Véran, le président de la république Emmanuel Macron, la première Dame Brigitte Macron et Juliette Carré ( veuve de Michel Bouquet) - Cérémonie d'hommage national à l'Hôtel national des Invalides en hommage à Michel Bouquet décédé le 13 avril 2022. Paris le 27 avril 2022. Michel Bouquet a été inhumé dans la plus stricte intimité le 15/04/2022 à Étais-la Sauvin dans l'Yonne. © Domnique Jacovides / Bestimage

Le président de la république Emmanuel Macron, la première Dame Brigitte Macron et Juliette Carré ( veuve de Michel Bouquet) - Cérémonie d'hommage national à l'Hôtel national des Invalides en hommage à Michel Bouquet décédé le 13 avril 2022. Paris le 27 avril 2022. Michel Bouquet a été inhumé dans la plus stricte intimité le 15/04/2022 à Étais-la Sauvin dans l'Yonne. © Domnique Jacovides / Bestimage

Le président de la république Emmanuel Macron, la première Dame Brigitte Macron et Juliette Carré ( veuve de Michel Bouquet) - Cérémonie d'hommage national à l'Hôtel national des Invalides en hommage à Michel Bouquet décédé le 13 avril 2022. Paris le 27 avril 2022. Michel Bouquet a été inhumé dans la plus stricte intimité le 15/04/2022 à Étais-la Sauvin dans l'Yonne. © Domnique Jacovides / Bestimage

Julie Gayet - Cérémonie d'hommage national à l'Hôtel national des Invalides en hommage à Michel Bouquet décédé le 13 avril 2022. Paris le 27 avril 2022. Michel Bouquet a été inhumé dans la plus stricte intimité le 15/04/2022 à Étais-la Sauvin dans l'Yonne. © Dominique Jacovides / Bestimage

Yamina Benguigui - Cérémonie d'hommage national à l'Hôtel national des Invalides en hommage à Michel Bouquet décédé le 13 avril 2022. Paris le 27 avril 2022. Michel Bouquet a été inhumé dans la plus stricte intimité le 15/04/2022 à Étais-la Sauvin dans l'Yonne. © Dominique Jacovides / Bestimage

Jean-Marc Dumontet - Cérémonie d'hommage national à l'Hôtel national des Invalides en hommage à Michel Bouquet décédé le 13 avril 2022. Paris le 27 avril 2022. Michel Bouquet a été inhumé dans la plus stricte intimité le 15/04/2022 à Étais-la Sauvin dans l'Yonne. © Dominique Jacovides / Bestimage

Macha Meril - Cérémonie d'hommage national à l'Hôtel national des Invalides en hommage à Michel Bouquet décédé le 13 avril 2022. Paris le 27 avril 2022. Michel Bouquet a été inhumé dans la plus stricte intimité le 15/04/2022 à Étais-la Sauvin dans l'Yonne. © David Nivière / Pool / Bestimage

Fabrice Luchini (qui a pris la parole à l'occasion de son hommage) - Cérémonie d'hommage national à l'Hôtel national des Invalides en hommage à Michel Bouquet décédé le 13 avril 2022. Paris le 27 avril 2022. Michel Bouquet a été inhumé dans la plus stricte intimité le 15/04/2022 à Étais-la Sauvin dans l'Yonne. © Domnique Jacovides / Bestimage

24 / 40

Kad Merad et Mathilda May - Cérémonie d'hommage national à l'Hôtel national des Invalides en hommage à Michel Bouquet décédé le 13 avril 2022. Paris le 27 avril 2022. Michel Bouquet a été inhumé dans la plus stricte intimité le 15/04/2022 à Étais-la Sauvin dans l'Yonne. © David Nivière / Pool / Bestimage