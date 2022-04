Hommage national à Michel Bouquet : Mathilda May, Kad Merad... les VIP font leur dernier adieu

Un autre pilier du cinéma et du théâtre s'en est allé. Le 13 avril dernier, Michel Bouquet est mort à l'âge de 96 ans, après avoir brillé sur scène et sur grand écran.

Son talent et son aisance en ont inspiré plus d'un à l'image de la comédienne et humoriste Muriel Robin, dont Michel Bouquet était le professeur au Conservatoire. C'est donc tout naturellement que la femme d'Anne Le Nen a choisi d'être présente ce mercredi 27 avril sur l'esplanade des Invalides pour l'hommage national que l'Etat a voulu lui rendre pour honorer sa mémoire. Présidée par Emmanuel Macron, la cérémonie sans cercueil - l'acteur a été inhumé à Étais-la-Sauvin le 15 avril dernier - a réuni plusieurs grandes figures de la comédie comme Pierre Arditi ou encore Fabrice Luchini, dont les discours ont ému l'assemblée, mais aussi Francis Huster, Kad Merad, Michel Boujenah, François Vincentelli, Mathilda May ou encore Nicole Calfan...

"Michel Bouquet est décédé en fin de matinée dans un hôpital parisien" : c'est avec ces mots révélés par l'AFP que les Français ont appris la disparition de ce monument sacré de la comédie. Tout un milieu s'est alors retrouvé orphelin. Les hommages ont plu sur les réseaux sociaux. Emmanuel Macron s'était fendu d'un message sur Twitter : "Sept décennies durant, Michel Bouquet a porté le théâtre et le cinéma au plus haut degré d'incandescence et de vérité, montrant l'homme dans toutes ses contradictions, avec une intensité qui brûlait les planches et crevait l'écran. Un monstre sacré nous a quittés." A l'AFP, Alain Delon avait lui aussi exprimé toute sa tristesse : "Je suis profondément triste. Michel Bouquet était un très grand acteur. Nous avons tourné plusieurs films dont Deux hommes dans la ville et Borsalino. La seule chose qui me reste, ce sont de grands et beaux souvenirs."