Diaporama Ingrid Chauvin séparée de Thierry Peythieu : "Je me suis rarement sentie aussi bien..."

Ingrid Chauvin séparée de Thierry Peythieu : "Je me suis rarement sentie aussi bien..."

Ingrid Chauvin et son mari Thierry Peythieu - Gala du Coeur donné au profit de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque, avec un récital du pianiste Miroslav Kultyshev à la Salle Gaveau à Paris le 30 janvier 2017. © Philippe Doignon/Bestimage

5 / 11

Ingrid Chauvin et son mari Thierry Peythieu durant le "Pink Carpet" des séries "Killing Eve" et "When Heroes Fly" lors du festival "Canneseries" à Cannes, le 8 avril 2018. © Bruno Bebert/Bestimage