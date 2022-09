Diaporama : Jane Birkin, sa rupture avec Serge Gainsbourg : alcool, coups... le chanteur avait tout révélé à télé

Jane Birkin et Serge Gainsbourg.

Jane Birkin et Serge Gainsbourg sur le tournage du film "Slogan" en 1969

Charlotte Gainsbourg et sa mère Jane Birkin - Photocall du film "Jane par Charlotte" lors du 14ème Festival du Film Francophone d'Angoulême. Le 27 août 2021 © Coadic Guirec / Bestimage

Charlotte Gainsbourg et sa mère Jane Birkin - Photocall du film "Jane par Charlotte" lors du 14ème Festival du Film Francophone d'Angoulême. Le 27 août 2021 © Coadic Guirec / Bestimage

Charlotte Gainsbourg et sa mère Jane Birkin (habillée en Céline) - Montée des marches du film "Jane par Charlotte" lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 7 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

Serge Gainsbourg et Jane Birkin lors d'une soirée au Privé à Paris en 1972

Charlotte Gainsbourg et sa mère Jane Birkin (habillée en Céline) - Montée des marches du film "Jane par Charlotte" lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 7 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

Charlotte Gainsbourg et sa mère Jane Birkin (habillée en Céline) - Montée des marches du film "Jane par Charlotte" lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 7 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

Serge Gainsbourg et Jane Birkin en 1972 à Cannes

En France, à Paris, Serge GAINSBOURG et Jane BIRKIN en juin 1985. © Michel Croizard via Bestimage

Jane Birkin et Serge Gainsbourg lors d'une soirée donnée par le couturier Valentino

Charlotte Gainsbourg et sa mère Jane Birkin (habillée en Céline) - Montée des marches du film "Jane par Charlotte" lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 7 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

Charlotte Gainsbourg et sa mère Jane Birkin (habillée en Céline) - Montée des marches du film "Jane par Charlotte" lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 7 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

Jane Birkin et Serge Gainsbourg sur le tournage du film "Slogan" en 1969

Serge Gainsbourg et Jane Birkin à la télévision.

20 / 20

En France, à Paris, Maritie CARPENTIER, et Serge GAINSBOURG, Johnny HALLYDAY et Jane BIRKIN, sur le plateau de l'émission "Numéro Un : Michel Sardou". Le 4 novembre 1975 © Bernard Leguay via Bestimage