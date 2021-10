Diaporama Jean-Michel Maire au coeur d'"une arnaque" ? Le ton monte sur le plateau de TPMP

L'influenceuse Shelly Fray et Jean-Michel Maire.

Jean-Michel Maire, animateur de "Miss Esthétique France" et Shelly Fray, membre du jury.

Isabelle Morini-Bosc et Matthieu Delormeau s'écharpent dans "TPMP" au sujet du concours de beauté "Miss Esthétique France".

Gilles Verdez et Matthieu Delormeau ne sont pas d'accord au sujet du concours "Miss Esthétique France".

Jean-Michel Maire - Soirée "Bal Masqué" pour le 40ème anniversaire de la société Dorcel au Pavillon d'Armenonville à Paris, le 18 octobre 2019. © Christophe Aubert via Bestimage

Exclusif - Jean-Michel Maire - Enregistrement de l'émission "Touche Pas à Mon Poste" (TPMP), présentée par Cyril Hanouna et diffusée le 5 octobre sur C8 © Jack Tribeca / Bestimage

12 / 13

Exclusif - Jean-Michel Maire - Dernière de l'émission "C que du Kif" en direct sur C8 et présentée par Cyril Hanouna avec distribution de cadeaux dans la rue et prise de parole de Jean-Roch le 18 juin 2020. © Jack Tribeca / Bestimage