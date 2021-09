Diaporama Jean-Paul Belmondo est mort

Jean-Paul Belmondo et Alain Delon lors de l'inauguration de la nouvelle boutique Passion for Paris le 23 juin 2011.

Paul et Jean-Paul Belmondo - Soiree d'ouverture du Grand Lyon Film Festival Lumiere 2013 avec un hommage a Jean-Paul Belmondo et la projection du film "Un singe en hiver" à la Halle Tony Garnier à Lyon le 14 Octobre 2013.

Exclusif - Tony Yoka, Charles Gérard et Jean-Paul Belmondo - Backstage et cocktail lors du troisième round de "La Conquête" à la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt, le 16 décembre 2017. © Rachid Bellak/Bestimage

62 / 88

Jean-Paul Belmondo, son fils Paul Belmondo et Luana Belmondo lors de la présentation en avant-première de 'The Gazelles' un film réalisé par Paul Belmondo et projeté à l'Unesco en présence de Audrey Azoulay la directrice générale de l'Unesco et Dominique Serra fondatrice et directrice du Rallye des Gazelles du Maroc. Paris le 24 novembre 2017 © Denis Guignebourg / Bestimage