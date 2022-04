Diaporama Jennifer Lopez et Ben Affleck fiancés ? Elle dévoile une bague qui en dit long

Jennifer Lopez et Ben Affleck fiancés ? Elle dévoile une bague qui en dit long

Ben Affleck and Jennifer Lopez lors du 78ème festival international du film de Venise, la Mostra de Venise.

Jennifer Lopez et Ben Affleck partagent une pause tendresse en marge du 78ème festival international du film de Venise, la Mostra le 11 septembre 2021.

Ben Affleck sort de chez lui la ceinture défaite et la braguette ouverte à Pacific Palisades, Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 2 avril 2022.

Ben Affleck et sa compagne Jennifer Lopez, aperçus main dans la main, à l'aéroport de Venise, à l'issue du festival international du film (La Mostra), le 11 septembre 2021.

Jennifer Lopez et Ben Affleck partagent une pause tendresse en marge du 78ème festival international du film de Venise, la Mostra le 11 septembre 2021.

Ben Affleck et sa compagne Jennifer Lopez, aperçus main dans la main, à l'aéroport de Venise, à l'issue du festival international du film (La Mostra), le 11 septembre 2021.

21 / 29

Red Carpet du film "The Last Duel" lors du 78ème festival international du film de Venise, la Mostra le 10 septembre 2021. © Cinzia Camela/LPS via ZUMA Press Wire / Bestimage