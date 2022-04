Jennifer Lopez et Ben Affleck fiancés ? Elle dévoile une bague qui en dit long

C'est un mystère qui ne devrait pas tarder à être éclairci : mais qu'est donc cet énorme diamant repéré au doigt de Jennifer Lopez cette semaine ? Alors qu'elle faisait du shopping avec sa fille Emme dans un magasin de meubles, la chanteuse a été repérée avec une magnifique bague portée à l'annulaire gauche, selon TMZ.

Un bijou qu'elle a tenté de cacher aux photographes en retournant le diamant contre sa paume, mais trop tard, le monde entier l'a désormais vu et se pose la question : y a-t-il eu une demande de la part de Ben Affleck ? Depuis leurs retrouvailles il y a un an, ils semblent inséparables et plus amoureux que jamais, cela ne serait donc pas très étonnant !

Surtout que Ben Affleck l'a déjà demandée en mariage... il y a 20 ans ! En effet, lors de leur première et si populaire histoire d'amour, l'acteur avait demandé sa main trois mois après leur rencontre. Malheureusement, ils s'étaient séparés avant que le mariage puisse se dérouler, en 2004, à cause l'attention négative des médias.

"Je dirais que c'est environ 50% (de ce qui a détruit notre relation). L'idée que les gens vous détestent et qu'ils vous détestent ensemble et que le fait d'être ensemble est un poison, laid et toxique, dont aucun de nous ne veut faire partie. Qui voudrait les inviter à dîner ? Et qu'est-ce qu'ils font ensemble ?", avait raconté l'acteur dans une émission américaine, se remémorant ces souvenirs difficiles. "J'ai été sacrément blessé et en colère et je me suis senti comme un idiot", avait-il poursuivi.

Quelques mois après leur séparation, Jennifer Lopez avait épousé Marc Anthony, le père de ses jumeaux, Max et Emme, aujourd'hui âgés de 14 ans. Ben Affleck quant à lui, s'est marié en juin 2005 avec Jennifer Garner, et ils ont eu trois enfants, Violet, 16 ans, Seraphina, 13 ans et Samuel 10 ans.

Mais aujourd'hui, les amoureux se sont retrouvés et pourraient donc enfin se passer la bague au doigt pour sceller définitivement leur amour. En attendant, pour recevoir leur grande tribu recomposée, ils viennent d'acheter un immense manoir à 55 millions d'euros, contenant 10 chambres et 17 salles de bains. Une magnifique propriété qui pourrait, qui sait, accueillir l'union des amoureux dans quelques semaines !