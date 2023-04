Diaporama : Jonathann Daval en prison : il a trouvé du travail, sa mère révèle son salaire

1 / 16 Jonathann Daval en prison : il a trouvé du travail, sa mère révèle son salaire

2 / 16 Après avoir passé plus de trois ans en isolement dans la prison d'Ensisheim (Alsace), Jonathan Daval viendrait de trouver du travail. Jonathann Daval et les parents de Alexia, Jean-Pierre et Isabelle Fouillot - Jogging solidaire en l'honneur de Alexia Daval à Gray. © Bruno Grandjean / Panoramic / Bestimage © BestImage

3 / 16 C'est ce qu'a du moins révélé sa mère Martine Henry à " Gala" . La tombe d' Alexia Daval née Fouillot au cimetière de Gray-la-Ville en marge du procès Daval. Son mari comparait pour son meurtre, son nom d'épouse a été remplacé par son nom de jeune fille. Gray-la-Ville le 19 novembre 2020. © Bruno Grandjean / Panoramic / Bestimage © BestImage

4 / 16 " Il fait des bobines de rouleau électrique, des rallonges. Il travaille de 7 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 , sur une chaîne. Bon, ce n'est pas très intéressant, mais il a un boulot, il est content. Ça l'occupe toute la journée" , a-t-elle expliqué. Jonathann Daval - Marche blanche à Gray en hommage à Alexia Daval le 5 novembre 2017. © Bruno Grandjean / Panoramic / Bestimage © BestImage

5 / 16 Pour rappel, sa mère s'est déjà exprimée à de nombreuses reprises au sujet de son fils. onathann Daval et les parents d'Alexia Jean-Pierre et Isabelle Fouillot - Marche blanche à Gray en hommage à Alexia Daval le 5 novembre 2017. © Bruno Grandjean / Panoramic / Bestimage © BestImage

6 / 16 Il y a quelques mois, elle était interrogée sur la révélation de l'homosexualité du meurtrier par le journaliste Dominique Rizet, spécialiste des faits divers pour "BFMTV". Obsèques de Alexia Daval en la basilique de Gray le 8 novembre 2017. © Bruno Grandjean / Panoramic / Bestimage © BestImage

7 / 16 " Qu'il soit en couple avec un homme ou une fille, ça ne regarde pas la France ", avait-elle alors estimé sur le plateau de " Touche pas à mon poste". Jonathann Daval - Jogging solidaire en l'honneur de Alexia Daval à Gray le 4 novembre 2017. © Bruno Grandjean / Panoramic / Bestimage © BestImage

8 / 16 Famille d'Alexia - Sa soeur Stéphanie épouse Gay et ses parents Jean-Pierre et Isabelle Fouillot,et leur avocat Me Gilles-Jean Portejoie - Procès de Jonathann Daval à la cour d'assise de la Haute-Saône à Vesoul le 19 novembre 2020. © Bruno Grandjean / Panoramic / Bestimage © BestImage

9 / 16 Jonathann Daval et les parents de Alexia, Jean-Pierre et Isabelle Fouillot - Jogging solidaire en l'honneur de Alexia Daval à Gray le 4 novembre 2017. © Bruno Grandjean / Panoramic / Bestimage © BestImage

10 / 16 Jonathann Daval et les parents d'Alexia Jean-Pierre et Isabelle Fouillot - Marche blanche à Gray en hommage à Alexia © BestImage, Bruno Grandjean / Panoramic

11 / 16 Jonathann Daval- Conférence de presse à la mairie de Gray après l'identification du corps d'Alexia le 2 novembre 2017. © Bruno Grandjean / Panoramic / Bestimage © BestImage

12 / 16 Jonathann Daval, Jean-Pierre et Isabelle Fouillot, les parents d'Alexia - Conférence de presse à la mairie de Gray après l'identification du corps d'Alexia le 2 novembre 2017. © Bruno Grandjean / Panoramic / Bestimage © BestImage

13 / 16 Les parents d'Alexia, Isabelle et Jean Pierre Fouillot avec sa soeur Stéphanie et son beau frère Gregory Gay - Besançon le 7 décembre 2018 © BestImage

14 / 16 Famille d'Alexia - Jean-Pierre et Isabelle Fouillot et leur avocat Me Gilles-Jean Portejoie - Procès de Jonathann Daval à Vesoul le 17 novembre 2020. © Bruno Grandjean / Panoramic / Bestimage © BestImage

15 / 16 Les parents d'Alexia, Isabelle et Jean Pierre Fouillot quittent la conférence de presse avec leurs avocats - Affaire Daval : Jonathann avoue avoir tué seul son épouse, Alexia. Besançon le 7 décembre 2018 © BestImage