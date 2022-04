Diaporama Julie Andrieu : Rares confidences sur sa vie avec ses enfants Hadrien et Gaïa

14 / 17

Exclusif - No Tabloids - Julie Andrieu et son mari Stéphane Delajoux - Baptême du bateau "Ducasse sur Seine" à Paris. Le 27 septembre 2018 Ducasse sur Seine, l'alliance de l'hospitalité, de la technologie et de l'élégance pour des croisières exclusives et innovantes. Citysurfing, Ducasse Paris et la Caisse des Dépôts donnent naissance à une expérience inédite de croisière sur la Seine avec le premier bateau 100% électrique à Paris, amarré rive droite, au port Debilly, dans le 16ème arrondissement. Une réalisation qui associe innovation et hospitalité à la française. © Julio Piatti / Bestimage