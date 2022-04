Julie Andrieu : Rares confidences sur sa vie avec ses enfants Hadrien et Gaïa

Célèbre chez les amoureux de la gastronomie, Julie Andrieu est plutôt discrète concernant sa vie personnelle. Aux commandes de l'émission culinaire Les Carnets de Julie, elle est aussi connue pour avoir été la muse de Jean-Marie Périer, grand photographe de 33 ans de plus qu'elle. Un ancien compagnon dont elle est bel et bien séparée mais avec lequel elle vit toujours. Après cette histoire, Julie Andrieu a épousé le neurochirurgien Stéphane Delajoux en août 2010 et a fondé une famille avec lui. Devenant ainsi la maman d'Hadrien en octobre 2012 et Gaïa en décembre 2015. Invitée dans Télématin (France 2), ce jeudi 21 avril, elle a fait de rares confidences sur leur quotidien.

La maman d'Hadrien et Gaïa a notamment évoqué avec Julia Vignali et Thomas Sotto ce qu'ils mangent à la maison. Admettant qu'elle essaie de préparer à l'avance quand elle n'est pas là "comme toutes les mères de famille". Les enfants de cette star de la cuisine ont-ils le droit à des craquages de malbouffe ? "J'interdis rien à mes enfants, a fait savoir Julie Andrieu. Si un jour ils me disent qu'ils veulent absolument manger un hamburger. Moi je les fais les hamburgers, je fais le pain, les pizzas on en fait beaucoup à la maison, je fais la pâte à pizza." Et elle fait même la cuisine dans leur classe.

Sollicitée par l'école de ses enfants

En effet, Julie Andrieu reconnaît être souvent sollicitée par la maîtresse pour venir faire des ateliers cuisine à l'école. "Parfois, je le fais même dans la classes des enfants, la maîtresse me sollicite régulièrement pour venir faire des ateliers cuisine", a-t-elle déclaré dans Télématin. Mais a-t-on besoin d'être une bonne cuisinière pour être une bonne maman ? Celle qui a été élevée par Nicole Courcel sans papa se veut rassurante. "On peut être une bonne maman sans faire la cuisine, je vous rassure, ça a été le cas de la mienne", confie-t-elle. Ouf.