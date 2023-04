Diaporama : Julie Gayet et son étrange tradition familiale : "Je compte bien faire pareil avec mes petits-enfants"

1 / 16 Julie Gayet et son étrange tradition familiale : "Je compte bien faire pareil avec mes petits-enfants"

2 / 16 Dans son livre "Chers grands-parents" , Nathalie Lévy a recueilli le témoignage de plusieurs personnalités qui se sont donc confiées sur leurs grands-parents. Julie Gayet s'est alors souvenue de son papy prénommé Alain. Julie Gayet - Sixième édition du Festival "Pluriel.les" à Compiègne, France. © Giancarlo Gorassini/Bestimage © BestImage, Giancarlo Gorassini/Bestimage

3 / 16 Un homme qu'elle a qualifié de " héros ", et qui a " t oujours été très intègre, très droit ". Il a eu une vie peu commune puisqu'à tout juste 17 ans, il a fait partie des tout premiers résistants pendant la Seconde Guerre Mondiale. Julie Gayet - Photocall pour la remise des prix de la 6ème édition du Festival "Pluriel.les" à Compiègne, France, le 11 mars 2023. © Giancarlo Gorassini/Bestimage © BestImage, Giancarlo Gorassini/Bestimage

4 / 16 Mais dans cet entretien, la femme de François Hollande s'est également exprimée sur sa famille de manière plus globale. Julie Gayet et son mari François Hollande lors du 15ème festival du film francophone de Angoulême (jour 4) au cinéma CGR à Angoulême, France, le 26 août 2022. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

5 / 16 Et notamment sur cette étrange tradition : " Dans ma famille , ce qui est fou, c'est qu'on considère que les enfants deviennent des hommes et des femmes à quinze ans. Et donc, à chaque anniversaire de quinze ans, on organise une dégustation de vin". Julie Gayet - 6ème édition du Festival "Pluriel.les" à Compiègne le 12 mars 2023. © BestImage, Agence / Bestimage

6 / 16 "Mon père a fait ça pour mes fils (Tadeo et Ezéchie, nés de sa précédente relation avec le cinéaste Santiago Amigorena, ndlr) comme il l'avait fait avec moi. C'est une sorte de communion au vin... Et comme on ne recrache pas, évidemment, ça permet d'apprendre la vie ! ", a-t-elle également ajouté. Julie Gayet et Santiago Amigorena - Inauguration d'une boutique Madelios à Paris. © BestImage, BERTRAND RINDOFF PETROFF / BESTIMAGE

7 / 16 Une tradition particulière, qu'elle compte bel et bien transmettre à ses petits-enfants. Elle a d'ailleurs tout prévu : " Je mets des bouteilles de côté. Des blancs, des bourgognes, des rouges, des bordeaux, des champagnes.. .". Julie Gayet - Photocall de "L'histoire de Annette Zelman" lors de la 24ème édition du Festival de la Fiction TV de La Rochelle. Le 14 septembre 2022 © Christophe Aubert via Bestimage © BestImage, Christophe Aubert via Bestimage

