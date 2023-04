Julie Gayet et son étrange tradition familiale : "Je compte bien faire pareil avec mes petits-enfants"

Dans son livre Chers grands-parents paru aux éditions Albin Michel le 22 février 2023, Nathalie Lévy - qui recevait récemment David Hallyday dans En Aparté sur Canal+ - a recueilli le témoignage de plusieurs personnalités qui se sont donc confiées sur leurs grands-parents. Julie Gayet s'est alors souvenue de son papy prénommé Alain, un homme qu'elle a qualifié de "héros", et qui a "toujours été très intègre, très droit". Il a eu une vie peu commune puisqu'à tout juste 17 ans, il a fait partie des tout premiers résistants pendant la Seconde Guerre Mondiale.

Il a également fait partie des jeunes membres des Forces Françaises Libres et participé à de nombreuses actions militaires. Il a été fait Compagnon de la Libération avant de poursuivre après la guerre une carrière de chirurgien. Un brave homme donc. Mais dans cet entretien, la femme de François Hollande s'est également exprimée sur sa famille de manière plus globale.

Et notamment sur cette étrange tradition : "Dans ma famille, ce qui est fou, c'est qu'on considère que les enfants deviennent des hommes et des femmes à quinze ans. Et donc, à chaque anniversaire de quinze ans, on organise une dégustation de vin. Mon père a fait ça pour mes fils (Tadeo et Ezéchie, nés de sa précédente relation avec le cinéaste Santiago Amigorena, ndlr) comme il l'avait fait avec moi. C'est une sorte de communion au vin... Et comme on ne recrache pas, évidemment, ça permet d'apprendre la vie !".

Je mets des bouteilles de côté

Une tradition particulière, qu'elle compte bel et bien transmettre à ses petits-enfants. Elle a d'ailleurs tout prévu : "Je mets des bouteilles de côté. Des blancs, des bourgognes, des rouges, des bordeaux, des champagnes...". Julie Gayet a également expliqué que "les réunions familiales font partie des choses qui rythment nos habitudes". Ils sont alors "jusqu'à deux-cent cinquante ou trois cents" à se retrouver "tous les dix ans".

Des habitudes certes peu originales mais qui permettent sans doute à l'actrice de garder un lien très fort avec les autres membres de sa famille.