Diaporama Julie Gayet trop curieuse chez les Macron ? Brigitte en a bien ri !

12 / 18

Exclusif - François Hollande est venu dédicacer son livre "Les Leçons du pouvoir" avec sa compagne Julie Gayet à la librairie du Centre à Saint-Cyr-sur-Mer, le 5 août 2018. François Hollande est venu dédicacer son livre dans cette librairie après avoir reçu une lettre très touchante des propriétaires. Après presque de 4 heures de dédicace, ils ont fait une traversée du village remarquée avec les militants socialistes avec qui François Hollande s'est entretenu, évoquant avec eux le contexte politique actuel. - Merci de flouter le visage des enfants avant publication -

For Germany call for price No web - No blog Please hide children's face prior to the publication - Exclusive - François Hollande is signing copies of his book "Les Leçons du pouvoir" with his girlfriend Julie Gayet at the center bookstore in Saint-Cyr-sur-Mer, on August 5th 2018. After almost 4 hours, they walked around the village to meet with socialist militants, speaking with them about the current political context.