Julie Gayet trop curieuse chez les Macron ? Brigitte en a bien ri !

Il fût un temps où Julie Gayet et Brigitte Macron dînaient ensemble avec leurs moitiés respectives, avant que ne souffle la tempête de l'élection présidentielle de 2017. Emmanuel Macron et son épouse ont ainsi reçu celui qui était le locataire de l'Elysée à l'époque avec sa compagne, comédienne et productrice au sein du ministère à Bercy. Le magazine Gala dévoile dans son édition du 21 octobre 2021 une anecdote à propos de ce repas, presque comme les autres.

Invités de celui qui a officié de 2014 à 2016 en tant que ministre de l'Economie et des finances et de son épouse, François Hollande et Julie Gayet ont pu apprécier le bâtiment qui abrite le ministère dans le 12e arrondissement. Dans cet endroit emblématique de la politique économique du pays, les hôtes présentent les lieux. "Au hasard, Julie Gayet ouvre un placard et tombe... sur le carton siglé 'En Marche !'. 'Mais elle ne réalise pas et referme le placard', sourit aujourd'hui Stanislas Guerini (député La République En Marche !), à qui Brigitte Macron s'empressera, hilare, de rapporter l'anecdote", écrit Gala. Le couple présidentiel n'était à ce moment-là pas du tout au fait de la "mise en marche" du parti du poulain de François Hollande.

En effet, durant cette période, Emmanuel Macron réfléchit tout juste à son mouvement en formation et lui cherche un nom. "En marche" plaît beaucoup à Brigitte Macron qui réussira à faire pencher la balance pour cette expression, maintenant inscrite dans la vie politique française. Ensuite, tout va s'enchaîner : le 30 août 2016, Emmanuel Macron démissionne de son poste de ministre pour se consacrer à ce qui se trouve dans ce fameux carton où est griffonné "En Marche".

Depuis, Julie Gayet et Brigitte Macron ont chacune suivi leur chemin, au côté de leurs compagnon et mari, s'éloignant, elles, des querelles politiques. On leur avait prêté une rancoeur, à cause d'un autre dîner, à l'Elysée cette fois, en janvier 2019, auquel l'artiste n'avait pas été conviée. Afin de mettre fin aux rumeurs, elle a fait une mise au point sur France Info : "J'ai toujours la sensation qu'on nous oppose [nous, les femmes, NDLR]. Et puis moi, particulièrement, je le sens en ce moment, puisque je lis dans le Match que je suis opposée à Brigitte Macron, ce qui n'est absolument pas le cas, que je me serais énervée..., explicite-t-elle. Il y a toujours ce besoin de nous opposer. Alors que moi, à l'inverse, je crois vraiment qu'on doit se respecter, qu'on est plus fortes ensemble."