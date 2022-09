Diaporama : Kate Middleton a un oncle aux lourdes casseroles : la princesse de Galles pas sereine face aux révélations

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, avec la princesse Charlotte de Cambridge visitent l'association "SportsAid House" en marge des Jeux du Commonwealth de Birmingham, le 2 août 2022.

Info - Gary Goldsmith, oncle de Kate Middleton, accusé de violences conjugales - Gary Goldsmith et sa fille Tallulah - Mariage de P. Middleton et J. Matthew, en l'église St Mark Englefield, Berkshire, Royaume Uni, le 20 mai 2017.

6 / 17

Le prince William et Kate Middleton, Duc et Duchesse de Cambridge, arrivent au centre culturel ukrainien à Londres, pour découvrir les efforts extraordinaires déployés pour soutenir les Ukrainiens au Royaume-Uni et dans toute l'Europe. Le 9 mars 2022.