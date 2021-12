Diaporama Kate Middleton de sortie : elle ose le look 70's !

1 / 25 Kate Middleton de sortie : elle ose le look 70's !

2 / 25 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, en visite à l'exposition "Fabergé in London: Romance to Revolution" au Victoria and Albert Museum à Londres.

3 / 25 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, en visite à l'exposition "Fabergé in London: Romance to Revolution" au Victoria and Albert Museum à Londres. Le 2 décembre 2021

4 / 25 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, en visite à l'exposition "Fabergé in London: Romance to Revolution" au Victoria and Albert Museum à Londres. Le 2 décembre 2021

5 / 25 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, en visite à l'exposition "Fabergé in London: Romance to Revolution" au Victoria and Albert Museum à Londres. Le 2 décembre 2021

6 / 25 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, en visite à l'exposition "Fabergé in London: Romance to Revolution" au Victoria and Albert Museum à Londres. Le 2 décembre 2021

7 / 25 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, en visite à l'exposition "Fabergé in London: Romance to Revolution" au Victoria and Albert Museum à Londres. Le 2 décembre 2021

8 / 25 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, en visite à l'exposition "Fabergé in London: Romance to Revolution" au Victoria and Albert Museum à Londres. Le 2 décembre 2021

9 / 25 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, en visite à l'exposition "Fabergé in London: Romance to Revolution" au Victoria and Albert Museum à Londres. Le 2 décembre 2021

10 / 25 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, en visite à l'exposition "Fabergé in London: Romance to Revolution" au Victoria and Albert Museum à Londres. Le 2 décembre 2021

11 / 25 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, en visite à l'exposition "Fabergé in London: Romance to Revolution" au Victoria and Albert Museum à Londres. Le 2 décembre 2021

12 / 25 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, en visite à l'exposition "Fabergé in London: Romance to Revolution" au Victoria and Albert Museum à Londres. Le 2 décembre 2021

13 / 25 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, en visite à l'exposition "Fabergé in London: Romance to Revolution" au Victoria and Albert Museum à Londres. Le 2 décembre 2021

14 / 25 Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, visite l'école Nower Hill High dans la banlieue de Pinner à Londres, Royaume Uni, le 24 novembre 2021, pour participer à une leçon de sciences sur les neurosciences et l'importance du développement de la petite enfance.

15 / 25 Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, visite l'école Nower Hill High dans la banlieue de Pinner à Londres, Royaume Uni, le 24 novembre 2021, pour participer à une leçon de sciences sur les neurosciences et l'importance du développement de la petite enfance.

16 / 25 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, avec leurs enfants le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis ont assisté à un spectacle donné en l'honneur des personnes qui ont été mobilisées pendant la pandémie au Palladium à Londres, Royaume Uni, le 11 décembre 2020.

17 / 25 Kate Catherine Middleton - Le duc et la duchesse de Cambridge à leur arrivée au "Royal Variety Performance 2021" au Royal Albert Hall à Londres. Le 18 novembre 2021

18 / 25 Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, assiste au Royal Variety Performance au Royal Albert Hall de Londres, Royaume Uni, le 18 novembre 2021.

19 / 25 Le prince William, duc de Cambridge, et Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, au "Royal Variety Performance 2021" au Royal Albert Hall à Londres. Le 18 novembre 2021

20 / 25 Le prince William, duc de Cambridge, et Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, au "Royal Variety Performance 2021" au Royal Albert Hall à Londres. Le 18 novembre 2021

21 / 25 Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge - La famille royale d'Angleterre sans la reine et la classe politique anglaise participent au 'Remembrance Day', une cérémonie d'hommage à tous ceux qui sont battus pour la Grande-Bretagne, au Cenopath à Whitehall, Londres le 14 novembre 2021.

22 / 25 Kate Middleton, duchesse de Cambridge, assiste à l'ouverture de deux nouvelles galeries au musée de la guerre à Londres, le 10 novembre 2021.

23 / 25 Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, visite le musée de la guerre (L'Imperial War Museum London) à Londres, Royaume Uni, le 10 novembre 2021.

24 / 25 Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge lors de la réception à la distillerie Clydeside à Glasgow pour les gagnants et finalistes du premier prix Earthshot en marge de la COP26 le 1er novembre 2021.