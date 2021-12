Kate Middleton de sortie : elle ose le look 70's !

L'agenda de fin d'année de la duchesse de Cambridge est toujours aussi rempli. Ce 2 décembre 2021, Kate Middleton a effectué une nouvelle sortie solo à Londres. L'épouse du prince William a quitté le palais de Kensington pour rejoindre le Victoria and Albert Museum. En sa qualité de marraine royale de ce musée (depuis 2018), elle a visité la nouvelle exposition Faberge in London: Romance to Revolution, consacrée aux précieux oeufs de Fabergé.

Pour cette nouvelle sortie, la Britannique de 39 ans a surpris son monde en misant sur un look 70's ! Kate Middleton était en effet vêtue d'un nouveau chemisier à motif paisley signé Ralph Lauren, porté avec un pantalon noir. La mère de George, Charlotte et Louis (8, 6 et 3 ans) a complété son look d'une paire de créoles dorées, mises en valeur par sa volumineuse queue de cheval. Pandémie oblige, la duchesse de Cambridge a porté son masque tout au long de sa visite de l'exposition, inaugurée le 20 novembre dernier.

Majestueuse en robe de soirée pailletée, au bras du prince William, rayonnante en manteau fuchsia pour un cours de science en solo, formelle avec son chapeau et manteau de style officier pour l'Armistice... La duchesse multiplie les sorties et les looks réussis en cette fin d'année.

Son prochain engagement royal est déjà attendu avec impatience : mercredi 8 décembre, Kate Middleton animera un concert de Noël de bienfaisance à l'abbaye de Westminster. Un événement pour lequel la famille royale a accordé les droits de diffusion télé à la chaîne anglaise ITV, punissant ainsi la BBC après la diffusion d'un documentaire peu flatteur pour les Cambridge.