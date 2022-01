Diaporama Kate Middleton et Elizabeth II inséparables : nouvelle preuve de leur complicité pour les 40 ans de la duchesse

1 / 19 Kate Middleton et Elizabeth II inséparables : nouvelle preuve de leur complicité pour les 40 ans de la duchesse

2 / 19 La reine Elizabeth II d'Angleterre, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge,en visite au "Chelsea Flower Show" à Londres

3 / 19 La reine Elisabeth II d'Angleterre, Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, la princesse Charlotte, le prince Philip, duc d'Edimbourg - La famille royale d'Angleterre au balcon du palais de Buckingham lors de la parade "Trooping The Colour" à l'occasion du 90ème anniversaire de la reine. Le 11 juin 2016

4 / 19 La reine Elisabeth II d'Angleterre et Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, lors de l'inauguration de la "Bush House" à Londres. Le 19 mars 2019

6 / 19 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, le prince William, duc de Cambridge, Camilla Parker Bowles, duc hesse de Cornouailles, le prince Charles et la reine Elisabeth II d'Angleterre - La famille royale d'Angleterre lors de la cérémonie du Commonwealth en l'abbaye de Westminster à Londres. Le 9 mars 2020

7 / 19 La reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince Philip, duc d'Edimbourg, et Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge - La famille royale d'Angleterre lors des célébrations du 90ème anniversaire de la reine Elisabeth II au château de Windsor. Le 15 mai 2016

9 / 19 Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge, le prince William, duc de Cambridge, la reine Elisabeth II d'Angleterre - La famille royale se réunit devant le chateau de Windsor pour remercier les membres de l'Armée du Salut et tous les bénévoles qui apportent leur soutien pendant l'épidémie de coronavirus (COVID-19) et à Noël le 8 décembre 2020.

10 / 19 Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, lors de la cérémonie annuelle de l'Ordre de la Jarretière (Garter Service) au château de Windsor.

11 / 19 Frederick Windsor, Sophie Winkleman, Michael de Kent, Marie-Christine von Reibnitz, le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, le prince George de Cambridge, la princesse Charlotte de Cambridge, le prince Louis de Cambridge, Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, le prince Charles, prince de Galles, la reine Elisabeth II d’Angleterre, le prince Andrew, duc d’York, le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, la princesse Beatrice d’York, la princesse Eugenie d’York, la princesse Anne, Savannah Phillips, Isla Phillips, Autumn Phillips, Peter Philips, James Mountbatten-Windsor, vicomte Severn- La famille royale au balcon du palais de Buckingham lors de la parade Trooping the Colour 2019, célébrant le 93ème anniversaire de la reine Elisabeth II, londres, le 8 juin 2019.

12 / 19 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, le prince George de Cambridge, la princesse Charlotte de Cambridge, le prince Louis de Cambridge, Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, le prince Charles, prince de Galles, la reine Elisabeth II d’Angleterre, le prince Andrew, duc d’York, le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex - La famille royale au balcon du palais de Buckingham lors de la parade Trooping the Colour 2019, célébrant le 93ème anniversaire de la reine Elisabeth II, Londres, le 8 juin 2019.

13 / 19 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, le prince George de Cambridge, la princesse Charlotte de Cambridge, le prince Louis de Cambridge, Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, le prince Charles, prince de Galles, la reine Elisabeth II d’Angleterre, le prince Andrew, duc d’York, le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, la princesse Beatrice d’York, la princesse Eugenie d’York, la princesse Anne - La famille royale au balcon du palais de Buckingham lors de la parade Trooping the Colour 2019, célébrant le 93ème anniversaire de la reine Elisabeth II, Londres, le 8 juin 2019.

14 / 19 La reine Elisabeth II d’Angleterre, le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, en visite au "Chelsea Flower Show 2019" à Londres, le 20 mai 2019.

15 / 19 La reine Elisabeth II d'Angleterre et Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, lors de l'inauguration de la "Bush House" à Londres. Le 19 mars 2019

17 / 19 La reine Elisabeth II d’Angleterre et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge lors de la cérémonie du centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918 au palais de Whitehall à Londres, Royaume Uni, le 11 novembre 2018.

18 / 19 La reine Elisabeth II d'Angleterre, Meghan Markle, duchesse de Sussex (habillée en Dior Haute Couture par Maria Grazia Chiuri), le prince Harry, duc de Sussex, le prince William, duc de Cambridge, Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge - La famille royale d'Angleterre lors de la parade aérienne de la RAF pour le centième anniversaire au palais de Buckingham à Londres. Le 10 juillet 2018