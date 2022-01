Diaporama Kate Middleton expatriée dans son enfance : elle a passé 3 ans au Proche-Orient !

1 / 15 Kate Middleton expatriée dans son enfance : elle a passé 3 ans au Proche-Orient !

2 / 15 Kate Middleton, le prince William et leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis, lors de leur voyage en Jordanie effectué plus tôt cette année. Photo utilisée pour leur carte de voeux.

3 / 15 Le prince William, duc de Cambridge, et le prince Hussein de Jordanie en visite sur le site archéologique de Gérasa en Jordanie. Le 25 juin 2018

4 / 15 Le prince William, duc de Cambridge, et le prince Hussein de Jordanie - Le prince William, duc de Cambridge, en visite sur le site archéologique de Gérasa en Jordanie le 25 juin 2018

5 / 15 Le prince William, duc de Cambridge, et le prince Hussein de Jordanie - Le prince William, duc de Cambridge, en visite sur le site archéologique de Gérasa en Jordanie le 25 juin 2018

6 / 15 Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, la princesse Charlotte de Cambridge, Carole Middleton et Michael Middleton - Cette année, le duc et la duchesse de Cambridge n'ont pas rejoint le reste de la famille royale britannique à Sandringham. Ils ont réveillonné à Englefield, Berkshire, Royaume Uni, chez les Midlleton et sont allés en famille à la messe de Noël ce dimanche 25 décembre 2016 dans l'église où Pippa Middleton se mariera en mai prochain.

7 / 15 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, et le prince William, duc de Cambridge, au départ de l'aéroport d'Islamabad, après leur voyage officiel de cinq jours au Pakistan. Le 18 octobre 2019

8 / 15 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge visitent la Mosquée Badshahi à Lahore au Pakistan le 17 octobre 2019.

9 / 15 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, assistent au service de chant communautaire Together At Christmas à l'abbaye de Westminster, à Londrtes, Royaume Uni, le 8 décembre 2021.

10 / 15 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, avec leurs enfants le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis ont assisté à un spectacle donné en l'honneur des personnes qui ont été mobilisées pendant la pandémie au Palladium à Londres, Royaume Uni, le 11 décembre 2020.

11 / 15 Carole et Michael Middleton sont allés voir leur petit-fils George, le nouveau-né de la famille royale, le fils de Kate Middleton et du prince William, à la maternite de l'hopital St-Mary a Londres. Le 23 juillet 2013

12 / 15 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, au "Royal Variety Performance 2021" au Royal Albert Hall à Londres. Le 18 novembre 2021

13 / 15 Michael Middleton, Carole Middleton, le prince Charles et Camilla Parker-Bowles, duchesse de Cornouailles - Mariage de Kate Middleton et du prince William d'Angleterre à Londres. Le 29 avril 2011

14 / 15 Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge lors d'une visite aux scouts à Alexandra Park pour leur campagne PromiseToThePlanet des scouts à Glasgow en marge de la COP26 le 1er novembre 2021.