Diaporama : Kate Middleton : Sac à main hors de prix et tailleur luxueux... La princesse radieuse face aux virulentes attaques

Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, arrivent à Somerville lors de leur visite officielle aux Etats-Unis, le 1er décembre 2022. Le couple royal n'était plus venu aux Etats-Unis depuis 2014. © BestImage

Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, arrivent à Somerville lors de leur visite officielle aux Etats-Unis, le 1er décembre 2022. Le couple royal n'était plus venu aux Etats-Unis depuis 2014. © BestImage

Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, arrivent à Somerville lors de leur visite officielle aux Etats-Unis, le 1er décembre 2022. Le couple royal n'était plus venu aux Etats-Unis depuis 2014. © BestImage

Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, arrivent à Somerville lors de leur visite officielle aux Etats-Unis, le 1er décembre 2022. Le couple royal n'était plus venu aux Etats-Unis depuis 2014. © BestImage

Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, rencontrent Henry Dunov-Texeira, un Américain de 8 ans déguisé en garde britannique, à Somerville, Massachusetts, États-Unis, le 1er décembre 2022. Le couple princier visite "Greentown Labs" à Somerville pour en savoir plus sur les innovations climatiques incubées à Boston. © BestImage

Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, arrivent à Somerville lors de leur visite officielle aux Etats-Unis, le 1er décembre 2022. Le couple royal n'était plus venu aux Etats-Unis depuis 2014. © BestImage

Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, arrivent à Somerville lors de leur visite officielle aux Etats-Unis, le 1er décembre 2022. Le couple royal n'était plus venu aux Etats-Unis depuis 2014. © BestImage

Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, rencontrent Henry Dunov-Texeira, un Américain de 8 ans déguisé en garde britannique, à Somerville, Massachusetts, États-Unis, le 1er décembre 2022. Le couple princier visite "Greentown Labs" à Somerville pour en savoir plus sur les innovations climatiques incubées à Boston. © BestImage

Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, arrivent à Somerville lors de leur visite officielle aux Etats-Unis, le 1er décembre 2022. Le couple royal n'était plus venu aux Etats-Unis depuis 2014. © BestImage

Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, arrivent à Somerville lors de leur visite officielle aux Etats-Unis, le 1er décembre 2022. Le couple royal n'était plus venu aux Etats-Unis depuis 2014. © BestImage

Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, arrivent à Somerville lors de leur visite officielle aux Etats-Unis, le 1er décembre 2022. Le couple royal n'était plus venu aux Etats-Unis depuis 2014. © BestImage

Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, rencontrent Henry Dunov-Texeira, un Américain de 8 ans déguisé en garde britannique, à Somerville, Massachusetts, États-Unis, le 1er décembre 2022. Le couple princier visite "Greentown Labs" à Somerville pour en savoir plus sur les innovations climatiques incubées à Boston. © BestImage

Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, rencontrent Henry Dunov-Texeira, un Américain de 8 ans déguisé en garde britannique, à Somerville (Massachusetts), le 1er décembre 2022. Le couple princier visite "Greentown Labs" à Somerville, pour en savoir plus sur les innovations climatiques incubées à Boston. © BestImage

26 / 32