Diaporama Kate Middleton vaccinée à son tour : l'épouse de William ose le jean délavé 90's

Le prince William et Kate Middleton lors d'une visite au centre de vaccination de l'abbaye de Westminster à Londres, Royaume Uni

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge, s'adressent à des malades qui vont recevoir le vaccin contre le coronavirus (COVID-19)

6 / 12

Le prince William, duc de Cambridge et Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, lors de l'événement "Beating of the Retreat (Cérémonie de la Retraite)" au palais de Holyroodhouse à Edimbourg. Le 27 mai 2021