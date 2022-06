Diaporama : Katie Holmes en couple : premier tapis rouge avec son nouveau boyfriend Bobby Wooten

1 / 21 Katie Holmes en couple : premier tapis rouge avec son nouveau boyfriend Bobby Wooten

2 / 21 Katie Holmes et son compagnon Bobby Wooten III à la première de "Alone Together" lors du festival du film de Tribeca à New York

3 / 21 Katie Holmes et son compagnon Bobby Wooten III à la première de "Alone Together" lors du festival du film de Tribeca à New York, le 14 juin 2022.





4 / 21 Katie Holmes et son compagnon Bobby Wooten III à la première de "Alone Together" lors du festival du film de Tribeca à New York, le 14 juin 2022.





5 / 21 Katie Holmes et son compagnon Bobby Wooten III à la première de "Alone Together" lors du festival du film de Tribeca à New York, le 14 juin 2022.





6 / 21 Katie Holmes avec son compagnon Bobby Wooten III à la sortie de son appartement à New York, le 14 juin 2022.





7 / 21 Katie Holmes et son compagnon Bobby Wooten III à la première de "Alone Together" lors du festival du film de Tribeca à New York, le 14 juin 2022.

Katie Holmes and Bobby Wooten III at the 'Alone Together' premiere at the Tribeca Film Festival in New York City.

8 / 21 Katie Holmes en conférence de presse pour la série "Ray Donovan" au Four Seasons Hotel, à Beverly Hills.

9 / 21 Katie Holmes avec son compagnon Bobby Wooten III à la sortie de son appartement à New York, le 14 juin 2022.





10 / 21 Katie Holmes et son compagnon Bobby Wooten III à la première de "Alone Together" lors du festival du film de Tribeca à New York, le 14 juin 2022.





11 / 21 Katie Holmes et Jamie Foxx se promènent main dans la main et se sourient amoureusement dans les rues ensoleillées de New York, le 16 avril 2019.

12 / 21 Katie Holmes et sa fille Suri Cruise vont dans une boutique de tatouage et piercing à New York, le 6 mars 2022.

13 / 21 Katie Holmes avec son compagnon Bobby Wooten III à la sortie de son appartement à New York, le 14 juin 2022.

14 / 21 Katie Holmes avec Tom Cruise à Bâton-Rouge en Lousiane où l'acteur doit tourner son nouveau film "Oblivion", le 1er avril 2012.

15 / 21 Katie Holmes et sa fille Suri Cruise se baladent dans les rues de New York, le 27 juillet 2021





16 / 21 Katie Holmes et sa fille Suri Cruise se baladent dans la rue à New York le 22 mai 2021.





17 / 21 Emilio Vitolo Jr. se promène à New York avec une jeune femme ressemblant à son ex-compagne Katie Holmes, le 21 juin 2021.





18 / 21 Katie Holmes et Chris Klein, première du film "Ocean's Twelve" à Los Angeles.

19 / 21 L'actrice américaine Katie Holmes se balade à New York City, New York, Etats-Unis, le 3 août 2021.





20 / 21 Katie Holmes se promène à New York, le 2 juillet 2021.