Diaporama Katie Holmes : Son visage transformé, elle s'offre un petit plaisir

Le visage de Katie Holmes a changé ! Un petit accessoire donne à l'actrice un tout nouveau look.

Exclusif - Katie Holmes avec un piercing au nez, fait du shopping dans le quartier de Soho à Manhattan. New York, le 19 mars 2022.

4 / 16

Exclusif - Katie Holmes et sa fille Suri Cruise vont dans une boutique de tatouage et piercing à New York, le 6 mars 2022.