Diaporama : Katy Perry au top du glamour : complicité affichée avec Miranda Kerr, l'ex de son compagnon Orlando Bloom

Katy Perry et Orlando Bloom au photocall du dîner de lancement des Parfums Louis Vuitton, Stellar Times, Cosmetic Cloud, Dancing Blossom, Rhapsody et Symphony, à la fondation Louis Vuitton à Paris, France, le 5 juillet 2021. © Olivier Borde/Bestimage © BestImage

Katy Perry emmène sa fille Daisy Dove, 1 an, au cirque avec une amie à Port Douglas (Australie), le 20 juin 2022. Après la représentation, Katy Perry a pris ensuite un verre avec sa fille et son amie. © BestImage

Miranda Kerr et Orlando Bloom à la première de The Good Doctor" à New York le 22 avril 2011. © BestImage

16 / 18