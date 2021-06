Diaporama Kevin Spacey de retour au cinéma : apparition remarquée en Italie, après 3 ans d'absence

1 / 20 Kevin Spacey de retour au cinéma après 3 ans d'absence : apparition remarquée en Italie

Kevin Spacey à Turin, en Italie, pour le tournage du nouveau film "The Man Who Drew God", son premier rôle après trois ans d'absence. Le 1er juin 2021

Kevin Spacey quitte le palais de justice à Nantucket, dans le Massachusetts, où l'acteur avait rendez-vous avec un juge qui devait lui signifier son inculpation pour l'agression sexuelle d'un jeune homme de 18 ans en 2016, la première matérialisation pénale des dizaines d'accusations qui pèsent sur lui. Le comédien ne s'est pas exprimé durant l'audience, mais selon plusieurs médias locaux, il a plaidé non coupable, conformément à ce qu'il avait annoncé. Nantucket le 7 janvier 2019

Robin Wright, Kevin Spacey - Première de la saison 3 de la série "House of Cards" à Londres. Le 26 février 2015

La video de Kevin Spacey "Let me be Franck" postée sur sa chaine YOUTUBE atteint les 8 millions de vues en 3 jours. Il s'agit d'un monologue (alors qu'il est accusé par plusieurs hommes d'agressions sexuelles, et qu'il va être formellement inculpé pour la première fois début janvier pour s'en être présumément pris à un adolescent en juillet 2016 près de Boston.) dans lequel , en reprenant son rôle de Franck Underwood dans la série House of Cards, il prend à partie le spectateur sur les accusations qui pèsent contre lui.

Kevin Spacey arrive à l'émission The Late Show à New York, le 23 mai 2017

Kevin Spacey participe à la Oktoberfest de Munich en Allemagne le 25 septembre 2017.

Kevin Spacey lors du "Bits & Pretzels Founders Festival" au centre de conférence à Munich, Allemagne, le 24 septembre 2017.

Kevin Spacey, Mathias Reinbold et Ludwig Reinbold lors de la fête de la bière (Oktoberfest) à Munich, le 24 septembre 2017.

Eliza Gonzalez, Lily James, Ansel Elgort, Kevin Spacey, Edgar Wright, CJ Jones, Jon Hamm, Jamie Foxx, Martin Freeman, David Walliams, Dua Lipa - Les célébrités arrivent à la première de "Baby Driver" à Londres le 21 juin 2017.

Kevin Spacey - Les célébrités arrivent à la première de "Baby Driver" à Londres.

Kevin Spacey lors de la 71ème cérémonie annuelle des Tony Awards 2017 au Radio City Music Hall à New York, le 11 juin 2017.

Kevin Spacey lors du Festival Bits & Pretzels à Munich, le 24 septembre 2016

Kevin Spacey et Roberta Armani au défilé Armani à la fashion week de Milan le 21 juin 2016.

Kevin Spacey - Press Room lors des 22ème "Annual Screen Actors Guild Awards" à Los Angeles le 30 janvier 2016.

Kevin Spacey reçoit une médaille de la part du prince Charles à la Clarence House à Londres. Le 15 juin 2016

Kevin Spacey sur le tournage du film "Rebel in the Rye" à New York le 5 mai 2016. © CPA/Bestimage