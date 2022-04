Diaporama Kim Kardashian "heureuse" : nouvelle étape de taille dans son couple avec Pete Davidson !

1 / 22 Kim Kardashian "heureuse" : nouvelle étape de taille dans son couple avec Pete Davidson !

2 / 22 Kim Kardashian à la sortie de l'hôtel "Ritz-Carlton" à New York





3 / 22 Kim Kardashian et Pete Davidson

4 / 22 Kim Kardashian lors du lancement de la boutique éphémère et premier Pop-Up Store de SKIMS dans le quartier Design District, très créatif et une destination shopping dédiée à la mode, au design, à l'art, à l'architecture et à la restauration innovants, à Miami, Floride, Etats-Unis, le 19 mars 2022.





5 / 22 Kim Kardashian quitte la soirée de la boutique Revolve à Los Angeles le 3 mars 2022.





6 / 22 Kim Kardashian à la sortie de l'hôtel "Ritz-Carlton" à New York, le 1er novembre 2021.





7 / 22 Kim Kardashian, habillée en Parada Vintage, à la sortie de son hôtel à Milan, lors de la fashion week, pour aller faire du shopping. Le 24 février 2022





8 / 22 Kim Kardashian, habillée en Prada, quitte son hôtel à Milan, lors de la fashion week, pour se rendre à un dîner organisé par Miuccia Prada et Raf Simons. Le 24 février 2022





9 / 22 Kim Kardashian et son mari Kanye West arrivent à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, puis vont déjeuner au restaurant "L'Avenue" à Paris, le 13 juin 2016.





10 / 22 Kim Kardashian fait du shopping au magasin Antonia lors de la Fashion Week de Milan le 24 février 2022.





11 / 22 Kim Kardashian à la sortie de son hôtel lors de la Fashion Week à Milan (MLFW), le 24 février 2022.





12 / 22 Kim Kardashian se moque de sa soeur Kourtney et de son petit ami Travis Barker dans le sketch "People's Kourt" du Saturday Night Live. Le 9 octobre 2021





13 / 22 Kim Kardashian parodie l'émission de TV réalité "The Bachelorette" sur le plateau de l'émission "Saturday Night Live" (SNL), le 9 octobre 2021.





14 / 22 Kim Kardashian et son mari Kanye West arrivent au dîner de gala de "The Vogue 100" à Hyde Park, Londres, le 23 mai 2016.





15 / 22 Kim Kardashian - Arrivée des people à l'after party de l'émission "Saturday Night Live" (SNL) au club Zero Bond à New York, le 9 octobre 2021. Pour la première fois, K.Kardashian a animé la célèbre émission "The Saturday Night Live" sur le réseau NBC.

16 / 22 Kim Kardashian (emmitouflée dans un long manteau rose) sort de l'hôtel Ritz Carlton pour se rendre dans les studios de l'émission "Saturday Night Live" (SNL) à New York, le 9 octobre 2021.





17 / 22 Exclusif - Kim Kardashian arrive au restaurant "Carbone" avec ses amis, La La Anthony, CMO of KKW Brands Tracy Romulus et Simon Huck à New York, le 15 juillet 2021.





18 / 22 Kim Kardashian et son mari Kanye West sont allés déjeuner au restaurant Cipriani à New York, le 5 juin 2016 © CPA/Bestimage

19 / 22 Kim Kardashian porte un pantalon en cuir noir et un top à motif "serpent" pour un dîner au restaurant à Los Angeles, le 17 avril 2021.





20 / 22 Kim Kardashian porte un pantalon en cuir noir et un top à motif "serpent" rouge pour un dîner au restaurant à Los Angeles, le 17 avril 2021.





21 / 22 Kim Kardashian