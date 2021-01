Diaporama Lady Gaga : Tendre baiser avec son chéri Michael Polansky lors de la cérémonie d'investiture

Lady Gaga - Cérémonie d'investiture du 46e président des Etats-Unis Joe Biden et de la vice-présidente Kamala Harris au Capitole à Washington.

Lady Gaga - Cérémonie d'investiture du 46e président des Etats-Unis Joe Biden et de la vice-présidente Kamala Harris au Capitole à Washington. Le 20 janvier 2021.

Exclusif - Lady Gaga et son compagnon Michael Polansky prennent un café à Los Angeles, le 19 juin 2020.

Exclusif - Lady Gaga et son compagnon Michael Polansky, munis de masques de protection contre le coronavirus (Covid-19), quittent un restaurant italien de Malibu les bras chargés de victuailles. Le 14 juin 2020.

Exclusif - Lady Gaga et son compagnon Michael Polansky sont allés acheter leur dîner à emporter dans un restaurant à Malibu, le 27 juin 2020.

Lady Gaga et Ariana Grande, masquées, chantent en duo leur titre "Rain on Me" lors des MTV Vidéo Music Awards, le 30 août 2020.