Lady Gaga : Tendre baiser avec son chéri Michael Polansky lors de la cérémonie d'investiture

C'est un instant qui est entré dans l'Histoire. Le 20 janvier 2021, Joe Biden est officiellement devenu le 46e président des Etats-Unis. Et pour célébrer cette nouvelle étape, une cérémonie d'investiture cinq étoiles a été organisée en son honneur. De cet évènement, beaucoup retiendront les incroyables Fireworks de Katy Perry, le Let's Get Loud surprise de Jennifer Lopez, les mitaines de Bernie Sanders ou encore l'hymne national, majestueusement interprété par Lady Gaga.

Si vous vouliez en savoir plus sur les coulisses de cette performance, ou que vous adoreriez avoir quelques détails croustillants sur sa relation avec Michael Polansky, vous allez être servis. Faisant d'une pierre deux coups, Lady Gaga a partagé sur son compte Instagram une photographie capturée lors de la cérémonie d'investiture : un tendre baiser masqué, pris au vol, avec son compagnon. Et pour illustrer cette image, la chanteuse a choisi un émoji colombe, symbole de paix, clin d'oeil, sans doute, à la tenue qu'elle avait choisie de porter ce jour-là. Pour représenter son pays, en cette journée si solennelle, Lady Gaga était vêtue d'une robe Schiaparelli faite sur-mesure de couleurs bleu et rouge, comme le drapeau américain. Sur sa poitrine, l'artiste portait une broche immense, dorée, en forme d'oiseau signée Daniel Roseberry.