Diaporama Laurence Jenkell décorée à nouveau des insignes de Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres

1 / 34 Laurence Jenkell décorée à nouveau des insignes de Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres

2 / 34 Remise des insignes de Chevaliers des Arts et des Lettres à l'artiste sculpteur Laurence Jenk au château de Crémat à Nice. Jenk est connue pour ses sculptures aux couleurs éclatantes, elle sculpte des bonbons plus grands que nature, de couleurs vives et de tailles variées, dans des matériaux tels que le bronze, le plexiglas, l'aluminium et le marbre. © Bruno Bebert/Bestimage

3 / 34 Remise des insignes de Chevaliers des Arts et des Lettres à l'artiste sculpteur Laurence Jenk au château de Crémat à Nice, le 8 août 2021. Jenk est connue pour ses sculptures aux couleurs éclatantes, elle sculpte des bonbons plus grands que nature, de couleurs vives et de tailles variées, dans des matériaux tels que le bronze, le plexiglas, l'aluminium et le marbre.XX durant sa remise des insignes de Chevaliers des Arts et des Lettres à au château de Crémat à Nice, le 8 août 2021. Jenk est connue pour ses sculptures aux couleurs éclatantes, elle sculpte des bonbons plus grands que nature, de couleurs vives et de tailles variées, dans des matériaux tels que le bronze, le plexiglas, l'aluminium et le marbre. © Bruno Bebert/Bestimage

4 / 34 Exclusif - L'artiste Laurence Jenkell et la Première Dame Brigitte Macron - L'artiste L.Jenkell dévoile en exclusivité une sculpture unique au profit de la Fondation des Femmes à la Cité Audacieuse le 9 juin 2020. © Sébastien Valiela / Bestimage

5 / 34 Laurence Jenk, l'artiste sculpteur, peintre et plasticienne française, et Paul Maurice Morel, le directeur de la Fondation Paul Bocuse, durant sa remise des insignes de Chevaliers des Arts et des Lettres au château de Crémat à Nice, le 8 août 2021. Jenk est connue pour ses sculptures aux couleurs éclatantes, elle sculpte des bonbons plus grands que nature, de couleurs vives et de tailles variées, dans des matériaux tels que le bronze, le plexiglas, l'aluminium et le marbre. © Bruno Bebert/Bestimage

6 / 34 Exclusif - L'artiste Laurence Jenkell, Bernard Montiel et la Première Dame Brigitte Macron - L'artiste L.Jenkell dévoile en exclusivité une sculpture unique au profit de la Fondation des Femmes à la Cité Audacieuse le 9 juin 2020. © Sébastien Valiela / Bestimage

7 / 34 Laurence Jenk, l'artiste sculpteur, peintre et plasticienne française, et Eric Ciotti, le député de la 1ere circonscription des Alpes-Maritimes, durant sa remise des insignes de Chevaliers des Arts et des Lettres au château de Crémat à Nice, le 8 août 2021. Jenk est connue pour ses sculptures aux couleurs éclatantes, elle sculpte des bonbons plus grands que nature, de couleurs vives et de tailles variées, dans des matériaux tels que le bronze, le plexiglas, l'aluminium et le marbre. © Bruno Bebert/Bestimage

8 / 34 Laurence Jenk, l'artiste sculpteur, peintre et plasticienne française, et Dr. Bu Abdullah durant sa remise des insignes de Chevaliers des Arts et des Lettres au château de Crémat à Nice, le 8 août 2021. Jenk est connue pour ses sculptures aux couleurs éclatantes, elle sculpte des bonbons plus grands que nature, de couleurs vives et de tailles variées, dans des matériaux tels que le bronze, le plexiglas, l'aluminium et le marbre. © Bruno Bebert/Bestimage

9 / 34 Eric Ciotti, le député de la 1ere circonscription des Alpes-Maritimes, Laurence Jenk, l'artiste sculpteur, peintre et plasticienne française, et Laurent Stéfanini, l'ambassadeur de France à Monaco, durant sa remise des insignes de Chevaliers des Arts et des Lettres au château de Crémat à Nice, le 8 août 2021. Jenk est connue pour ses sculptures aux couleurs éclatantes, elle sculpte des bonbons plus grands que nature, de couleurs vives et de tailles variées, dans des matériaux tels que le bronze, le plexiglas, l'aluminium et le marbre. © Bruno Bebert/Bestimage

10 / 34 Mehdi Lemdjadi, le fondateur de l'agence Elie Art Events, Laurence Jenk, l'artiste sculpteur, peintre et plasticienne française, Laurent Stéfanini, l'ambassadeur de France à Monaco, et Dr. Bu Abdullah durant sa remise des insignes de Chevaliers des Arts et des Lettres au château de Crémat à Nice, le 8 août 2021. Jenk est connue pour ses sculptures aux couleurs éclatantes, elle sculpte des bonbons plus grands que nature, de couleurs vives et de tailles variées, dans des matériaux tels que le bronze, le plexiglas, l'aluminium et le marbre. © Bruno Bebert/Bestimage

11 / 34 Laurence Jenk, l'artiste sculpteur, peintre et plasticienne française, et Laurent Stéfanini, l'ambassadeur de France à Monaco, durant sa remise des insignes de Chevaliers des Arts et des Lettres au château de Crémat à Nice, le 8 août 2021. Jenk est connue pour ses sculptures aux couleurs éclatantes, elle sculpte des bonbons plus grands que nature, de couleurs vives et de tailles variées, dans des matériaux tels que le bronze, le plexiglas, l'aluminium et le marbre. © Bruno Bebert/Bestimage

12 / 34 Remise des insignes de Chevaliers des Arts et des Lettres à l'artiste sculpteur Laurence Jenk au château de Crémat à Nice, le 8 août 2021. Jenk est connue pour ses sculptures aux couleurs éclatantes, elle sculpte des bonbons plus grands que nature, de couleurs vives et de tailles variées, dans des matériaux tels que le bronze, le plexiglas, l'aluminium et le marbre.XX durant sa remise des insignes de Chevaliers des Arts et des Lettres à au château de Crémat à Nice, le 8 août 2021. Jenk est connue pour ses sculptures aux couleurs éclatantes, elle sculpte des bonbons plus grands que nature, de couleurs vives et de tailles variées, dans des matériaux tels que le bronze, le plexiglas, l'aluminium et le marbre. © Bruno Bebert/Bestimage





13 / 34 Laurence Jenk, l'artiste sculpteur, peintre et plasticienne française, Eric Ciotti, le député de la 1ere circonscription des Alpes-Maritimes, et Laurent Stéfanini, l'ambassadeur de France à Monaco, durant sa remise des insignes de Chevaliers des Arts et des Lettres au château de Crémat à Nice, le 8 août 2021. Jenk est connue pour ses sculptures aux couleurs éclatantes, elle sculpte des bonbons plus grands que nature, de couleurs vives et de tailles variées, dans des matériaux tels que le bronze, le plexiglas, l'aluminium et le marbre. © Bruno Bebert/Bestimage

14 / 34 Eric Ciotti, le député de la 1ere circonscription des Alpes-Maritimes, Laurent Stéfanini, l'ambassadeur de France à Monaco, Laurence Jenk, l'artiste sculpteur, peintre et plasticienne française, Mehdi Lemdjadi, le fondateur de l'agence Elie Art Events, et Daniel Derichebourg, le PDG du groupe éponyme, l'un des leaders mondiaux dans le recyclage des métaux et la collecte de déchets, et propriétaire du Château de Crémat, durant sa remise des insignes de Chevaliers des Arts et des Lettres au château de Crémat à Nice, le 8 août 2021. Jenk est connue pour ses sculptures aux couleurs éclatantes, elle sculpte des bonbons plus grands que nature, de couleurs vives et de tailles variées, dans des matériaux tels que le bronze, le plexiglas, l'aluminium et le marbre. © Bruno Bebert/Bestimage

15 / 34 Remise des insignes de Chevaliers des Arts et des Lettres à l'artiste sculpteur Laurence Jenk au château de Crémat à Nice, le 8 août 2021. Jenk est connue pour ses sculptures aux couleurs éclatantes, elle sculpte des bonbons plus grands que nature, de couleurs vives et de tailles variées, dans des matériaux tels que le bronze, le plexiglas, l'aluminium et le marbre.XX durant sa remise des insignes de Chevaliers des Arts et des Lettres à au château de Crémat à Nice, le 8 août 2021. Jenk est connue pour ses sculptures aux couleurs éclatantes, elle sculpte des bonbons plus grands que nature, de couleurs vives et de tailles variées, dans des matériaux tels que le bronze, le plexiglas, l'aluminium et le marbre. © Bruno Bebert/Bestimage

16 / 34 Remise des insignes de Chevaliers des Arts et des Lettres à l'artiste sculpteur Laurence Jenk au château de Crémat à Nice, le 8 août 2021. Jenk est connue pour ses sculptures aux couleurs éclatantes, elle sculpte des bonbons plus grands que nature, de couleurs vives et de tailles variées, dans des matériaux tels que le bronze, le plexiglas, l'aluminium et le marbre.XX durant sa remise des insignes de Chevaliers des Arts et des Lettres à au château de Crémat à Nice, le 8 août 2021. Jenk est connue pour ses sculptures aux couleurs éclatantes, elle sculpte des bonbons plus grands que nature, de couleurs vives et de tailles variées, dans des matériaux tels que le bronze, le plexiglas, l'aluminium et le marbre. © Bruno Bebert/Bestimage

17 / 34 Laurence Jenk, l'artiste sculpteur, peintre et plasticienne française, et Robert Roux, l'adjoint au maire à la culture de la ville de Nice, durant sa remise des insignes de Chevaliers des Arts et des Lettres au château de Crémat à Nice, le 8 août 2021. Jenk est connue pour ses sculptures aux couleurs éclatantes, elle sculpte des bonbons plus grands que nature, de couleurs vives et de tailles variées, dans des matériaux tels que le bronze, le plexiglas, l'aluminium et le marbre. © Bruno Bebert/Bestimage

18 / 34 Laurence Jenk, l'artiste sculpteur, peintre et plasticienne française, et Robert Roux, l'adjoint au maire à la culture de la ville de Nice, durant sa remise des insignes de Chevaliers des Arts et des Lettres au château de Crémat à Nice, le 8 août 2021. Jenk est connue pour ses sculptures aux couleurs éclatantes, elle sculpte des bonbons plus grands que nature, de couleurs vives et de tailles variées, dans des matériaux tels que le bronze, le plexiglas, l'aluminium et le marbre. © Bruno Bebert/Bestimage

19 / 34 Remise des insignes de Chevaliers des Arts et des Lettres à l'artiste sculpteur Laurence Jenk au château de Crémat à Nice, le 8 août 2021. Jenk est connue pour ses sculptures aux couleurs éclatantes, elle sculpte des bonbons plus grands que nature, de couleurs vives et de tailles variées, dans des matériaux tels que le bronze, le plexiglas, l'aluminium et le marbre.XX durant sa remise des insignes de Chevaliers des Arts et des Lettres à au château de Crémat à Nice, le 8 août 2021. Jenk est connue pour ses sculptures aux couleurs éclatantes, elle sculpte des bonbons plus grands que nature, de couleurs vives et de tailles variées, dans des matériaux tels que le bronze, le plexiglas, l'aluminium et le marbre. © Bruno Bebert/Bestimage

20 / 34 Laurence Jenk, l'artiste sculpteur, peintre et plasticienne française, sa mère, son frère, sa nièce et ses deux filles, Jennifer et Kelly durant sa remise des insignes de Chevaliers des Arts et des Lettres au château de Crémat à Nice, le 8 août 2021. Jenk est connue pour ses sculptures aux couleurs éclatantes, elle sculpte des bonbons plus grands que nature, de couleurs vives et de tailles variées, dans des matériaux tels que le bronze, le plexiglas, l'aluminium et le marbre. © Bruno Bebert/Bestimage

21 / 34 Exclusif - Anne-Cécile Mailfert (présidente de Fondation des Femmes) et la Première Dame Brigitte Macron - L'artiste L.Jenkell dévoile en exclusivité une sculpture unique au profit de la Fondation des Femmes à la Cité Audacieuse le 9 juin 2020. © Sébastien Valiela / Bestimage

22 / 34 Exclusif - La Première Dame Brigitte Macron et guest - L'artiste L.Jenkell dévoile en exclusivité une sculpture unique au profit de la Fondation des Femmes à la Cité Audacieuse le 9 juin 2020. © Sébastien Valiela / Bestimage

23 / 34 Exclusif - Laurence Jenkell et Franck Riester , ministre de la Culture - L'artiste Laurence Jenkell est décorée dans l'Ordre des Arts et des Lettres (Chevalier) au ministère de la culture à Paris le 9 juin 2020. © Sébastien Valiela / Bestimage

24 / 34 Laurent Stéfanini, l'ambassadeur de France à Monaco, Eric Ciotti, le député de la 1ere circonscription des Alpes-Maritimes, et Laurence Jenk, l'artiste sculpteur, peintre et plasticienne française, durant sa remise des insignes de Chevaliers des Arts et des Lettres au château de Crémat à Nice, le 8 août 2021. Jenk est connue pour ses sculptures aux couleurs éclatantes, elle sculpte des bonbons plus grands que nature, de couleurs vives et de tailles variées, dans des matériaux tels que le bronze, le plexiglas, l'aluminium et le marbre. © Bruno Bebert/Bestimage

25 / 34 Laurence Jenk, l'artiste sculpteur, peintre et plasticienne française, Eric Ciotti, le député de la 1ere circonscription des Alpes-Maritimes, et Laurent Stéfanini, l'ambassadeur de France à Monaco, durant sa remise des insignes de Chevaliers des Arts et des Lettres au château de Crémat à Nice, le 8 août 2021. Jenk est connue pour ses sculptures aux couleurs éclatantes, elle sculpte des bonbons plus grands que nature, de couleurs vives et de tailles variées, dans des matériaux tels que le bronze, le plexiglas, l'aluminium et le marbre. © Bruno Bebert/Bestimage

26 / 34 Laurence Jenk, l'artiste sculpteur, peintre et plasticienne française, et Laurent Stéfanini, l'ambassadeur de France à Monaco, durant sa remise des insignes de Chevaliers des Arts et des Lettres au château de Crémat à Nice, le 8 août 2021. Jenk est connue pour ses sculptures aux couleurs éclatantes, elle sculpte des bonbons plus grands que nature, de couleurs vives et de tailles variées, dans des matériaux tels que le bronze, le plexiglas, l'aluminium et le marbre. © Bruno Bebert/Bestimage

27 / 34 Eric Ciotti, le député de la 1ere circonscription des Alpes-Maritimes, durant la remise des insignes de Chevaliers des Arts et des Lettres à l'artiste sculpteur Laurence Jenk, au château de Crémat à Nice, le 8 août 2021. Jenk est connue pour ses sculptures aux couleurs éclatantes, elle sculpte des bonbons plus grands que nature, de couleurs vives et de tailles variées, dans des matériaux tels que le bronze, le plexiglas, l'aluminium et le marbre. © Bruno Bebert/Bestimage

28 / 34 Laurence Jenk, l'artiste sculpteur, peintre et plasticienne française, et Laurent Stéfanini, l'ambassadeur de France à Monaco, durant sa remise des insignes de Chevaliers des Arts et des Lettres au château de Crémat à Nice, le 8 août 2021. Jenk est connue pour ses sculptures aux couleurs éclatantes, elle sculpte des bonbons plus grands que nature, de couleurs vives et de tailles variées, dans des matériaux tels que le bronze, le plexiglas, l'aluminium et le marbre. © Bruno Bebert/Bestimage

29 / 34 Laurent Stéfanini, l'ambassadeur de France à Monaco, Laurence Jenk, l'artiste sculpteur, peintre et plasticienne française, et Eric Ciotti, le député de la 1ere circonscription des Alpes-Maritimes, durant sa remise des insignes de Chevaliers des Arts et des Lettres au château de Crémat à Nice, le 8 août 2021. Jenk est connue pour ses sculptures aux couleurs éclatantes, elle sculpte des bonbons plus grands que nature, de couleurs vives et de tailles variées, dans des matériaux tels que le bronze, le plexiglas, l'aluminium et le marbre. © Bruno Bebert/Bestimage

30 / 34 Laurence Jenk, l'artiste sculpteur, peintre et plasticienne française, et Laurent Stéfanini, l'ambassadeur de France à Monaco, durant sa remise des insignes de Chevaliers des Arts et des Lettres au château de Crémat à Nice, le 8 août 2021. Jenk est connue pour ses sculptures aux couleurs éclatantes, elle sculpte des bonbons plus grands que nature, de couleurs vives et de tailles variées, dans des matériaux tels que le bronze, le plexiglas, l'aluminium et le marbre. © Bruno Bebert/Bestimage

31 / 34 Laurent Stéfanini, l'ambassadeur de France à Monaco, Laurence Jenk, l'artiste sculpteur, peintre et plasticienne française, Eric Ciotti, le député de la 1ere circonscription des Alpes-Maritimes, et Daniel Derichebourg, le PDG du groupe éponyme, l'un des leaders mondiaux dans le recyclage des métaux et la collecte de déchets, et propriétaire du Château de Crémat, durant sa remise des insignes de Chevaliers des Arts et des Lettres au château de Crémat à Nice, le 8 août 2021. Jenk est connue pour ses sculptures aux couleurs éclatantes, elle sculpte des bonbons plus grands que nature, de couleurs vives et de tailles variées, dans des matériaux tels que le bronze, le plexiglas, l'aluminium et le marbre. © Bruno Bebert/Bestimage

32 / 34 Eric Ciotti, le député de la 1ere circonscription des Alpes-Maritimes, Laurence Jenk, l'artiste sculpteur, peintre et plasticienne française, Laurent Stéfanini, l'ambassadeur de France à Monaco, et Daniel Derichebourg, le PDG du groupe éponyme, l'un des leaders mondiaux dans le recyclage des métaux et la collecte de déchets, et propriétaire du Château de Crémat, durant sa remise des insignes de Chevaliers des Arts et des Lettres au château de Crémat à Nice, le 8 août 2021. Jenk est connue pour ses sculptures aux couleurs éclatantes, elle sculpte des bonbons plus grands que nature, de couleurs vives et de tailles variées, dans des matériaux tels que le bronze, le plexiglas, l'aluminium et le marbre. © Bruno Bebert/Bestimage

33 / 34 Laurence Jenk, l'artiste sculpteur, peintre et plasticienne française, et le prince JB Bokassa durant sa remise des insignes de Chevaliers des Arts et des Lettres au château de Crémat à Nice, le 8 août 2021. Jenk est connue pour ses sculptures aux couleurs éclatantes, elle sculpte des bonbons plus grands que nature, de couleurs vives et de tailles variées, dans des matériaux tels que le bronze, le plexiglas, l'aluminium et le marbre. © Bruno Bebert/Bestimage