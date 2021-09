Laurence Jenkell décorée à nouveau des insignes de Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres

Un bel honneur. Le 8 septembre 2021, l'artiste française Laurence Jenkell a été décorée des insignes de Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres par Laurent Stéfanini, ambassadeur de France à Monaco, depuis une cérémonie organisée à Cannes (Alpes-Maritimes) au Château de Crémat. La plasticienne connue mondialement particulièrement pour ses sculptures Bonbon a reçu ses insignes en présence de sa mère, son frère, sa nièce et ses deux filles Jennifer et Kelly.

Laurence Jenkell avait précédemment été décorée en présence de Brigitte Macron, Marlène Schiappa et de Bernard Montiel en juin 2020 depuis l'Elysée, à Paris, par l'ancien ministre de la Culture Frank Riester. Un comité réduit par les mesures sanitaires liées à la Covid-19. Il a donc été décidé qu'une nouvelle cérémonie, célébrée cette fois en plein-air et sous la douceur de la Côte d'Azur soit organisée. L'artiste de 55 ans aura donc été décorée à deux reprises des insignes de Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Une exception dont elle se réjouit.

Une "revanche et un pied-de-nez"

Laurence Jenkell a reçu un discours de la part d 'Eric Ciotti , député de la 1e circonscription des Alpes-Maritimes. Mehdi Lemdjadi, le fondateur de l'agence Elie Art Events et Daniel Derichebourg, le PDG du groupe éponyme, l'un des leaders mondiaux dans le recyclage des métaux et la collecte de déchets, et propriétaire du Château de Crémat étaient présents, tout comme Robert Roux, adjoint au maire à la culture de la ville de Nice, Paul Maurice Morel, le directeur de la Fondation Paul Bocuse et encore, le docteur Bu Abdullah.

"C'est une reconnaissance qui me va droit au coeur. Jamais je n'aurais imaginé un tel moment. C'est quelque part comme une petite consécration, du moins une vraie reconnaissance. Une revanche et un pied-de-nez. C'est vrai que ça me va assez bien parce que je suis quand même une femme assez rebelle et mon sujet du moment, je l'ai réellement porté seule. Je l'ai imposé à travers le monde. Cela a été une vraie épreuve", a souligné Laurence Jenkell dans son discours, comme l'a rapporté YesICannes

La plasticienne a rappelé l'essence de son travail avec l'objet bonbon et sa passion pour les torsions, que ce soit en plastique, en marbre ou en résine : "Le bonbon, c'est tellement un sujet qui me touche au plus profond de moi-même, j'en avais été privée durant mon enfance. Mais je pense qu'on nous a tous quelque part un rapport très particulier avec le bonbon. Il y a quelque chose de très fort qui se dégage de ce Bonbon et particulièrement de la torsion".