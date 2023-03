Diaporama : Laurent Baffie se confie sur la "torture" des implants capillaires : "Le jour J, j'étais terrifié"

"Le jour J, j'étais terrifié j'ai dormi dans un hôtel pas loin pour être sur place et après la torture a commencé ça a duré une journée et demie. " a-t-il expliqué Laurent Baffie - Première du film "Guy" au cinéma Gaumont-Opéra à Paris le 28 aout 2018. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

Fier, il confie se sentir bien mieux dans sa peau Laurent Baffie - Backstage - Enregistrement de l'émission "Animaux Stars", présentée par B.Montiel et diffusée le 4 février sur la chaine Animaux © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

Invité dans Chauves, la revanche, Laurent Baffie a raconté avoir été terrifié par l'intervention Laurent Baffie - Backstage - Enregistrement de l'émission "Animaux Stars", présentée par B.Montiel et diffusée le 4 février sur la chaine Animaux © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

Laurent Baffie et sa femme Sandrine le 7 décembre 2011 à Paris. © BestImage

Il a sorti récemment deux livres Le guide de la répartie de Laurent Baffie en 2021 et Le dictionnaire de Laurent Baffie, L'intégrale en 2022. Laurent Baffie - Avant-première du film "la méthode Williams (King Richard)" au Grand Rex à Paris, France, le 01 décembre 2021. © Christophe Clovis / Bestimage © BestImage, Christophe Clovis / Bestimage

Laurent Baffie et sa femme Sandrine lors de la montée des marches pour la clôture du 60ème Festival de Cannes, le 27 mai 2007. © BestImage

9 / 14