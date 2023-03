Laurent Baffie se confie sur la "torture" des implants capillaires : "Le jour J, j'étais terrifié"

Absent des médias depuis 2020, Laurent Baffie faisait un retour très remarqué en octobre 2021 face à Laurent Ruquier dans l'émission On est en direct sur France 2. Méconnaissable, le mari de Sandrine apparaissait métamorphosé (et avec bien plus de cheveux au dessus du crâne). Invité dans l'émission Chauves, la revanche le 17 mars 2023 sur France 5, Laurent Baffie est revenu sur ses opérations de chirurgie esthétique, notamment sur les implants capillaires qu'il a effectués afin de traiter sa calvitie.

"Le jour J, j'étais terrifié j'ai dormi dans un hôtel pas loin pour être sur place et après la torture a commencé ça a duré une journée et demie. Moi en plus je déteste les piqures je suis douillet donc là c'est pas une piqure c'est des milliers de piqures, des milliers de piqures !", a-t-il expliqué. "Et donc on vient extraire chaque petit greffon..." a raconté le journaliste. "Ah ta gueule ! Pourquoi tu me reparles de ça ?" l'a interrompu immédiatement l'humoriste.

Ça me donnait un air fatigué

Assumant totalement cette intervention - que le rappeur Oli a par ailleurs annulé à la dernière minute par peur - l'ancien acolyte de Thierry Ardisson a expliqué : "Moi j'avais fait la totale, à la soixantaine j'ai fait les implants et les valises sous les yeux parce que ça me donnait un air fatigué. Donc quand j'ai refait de la télé les gens ont dit ''Oh là là, on ne le reconnaît pas, Oh là là, Baffie il a fait de la chirurgie esthétique'. Comme si j'avais fait la poitrine, les seins, les pommettes. Bah non j'ai juste fait les implants". Un changement qui réussit à Laurent Baffie qui a concédé se sentir bien mieux depuis cette douloureuse intervention. Comme quoi chez les hommes aussi, il faut parfois souffrir pour être beau !

Actuellement en tournée avec son spectacle Laurent Baffie se pose des questions, Laurent Baffie est également chroniqueur dans l'émission Les Grosses Têtes. Il a sorti récemment deux livres Le guide de la répartie de Laurent Baffie en 2021 et Le dictionnaire de Laurent Baffie, L'intégrale en 2022. Lors d'une soirée organisée aux Deux Magots, à Paris, en présence de Thierry Ardisson mais aussi de sa femme Sandrine et de leur fils Benjamin, Laurent Baffie a d'ailleurs fêté son million de livres vendus !