Diaporama Le prince Andrew en plein scandale : décision embarrassante de la reine, qui le protège

Timothy Laurence, la princesse Anne, la princesse Beatrice d'York, le prince Andrew, duc d'York, la princesse Eugenie d'York, Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, la reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince Charles, prince de Galles, le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex, le prince William, duc de Cambridge, Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, la princesse Charlotte de Cambridge, le prince George de Cambridge, Savannah Phillips - Les membres de la famille royale britannique lors du rassemblement militaire "Trooping the Colour" (le "salut aux couleurs"), célébrant l'anniversaire officiel du souverain britannique. Cette parade a lieu à Horse Guards Parade, chaque année au cours du deuxième samedi du mois de juin. Londres, le 9 juin 2018.

La fameuse photo montrant le prince Andrew avec Virginia Roberts Giuffre et Ghislaine Maxwell - Premières images du documentaire en quatre parties de Netflix "Jeffrey Epstein : Filthy Rich", disponible sur la plateforme à partir du 27 mai 2020. Ce documentaire retrace le parcours du puissant milliardaire devenu délinquant sexuel, condamné en 2019.

Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell - Premières images du documentaire en quatre parties de Netflix "Jeffrey Epstein : Filthy Rich", disponible sur la plateforme à partir du 27 mai 2020. Ce documentaire retrace le parcours du puissant milliardaire devenu délinquant sexuel, condamné en 2019.

Le prince Harry, duc de Sussex, Le prince Andrew, duc d'York, et Le prince Edward, comte de Wessex, - Arrivées aux funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, le 17 avril 2021.

La reine Elisabeth II d'Angleterre et Le prince Andrew, duc d'York, - Funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, Royaume Uni, le 17 avril 2021.

La reine Elisabeth II d'Angleterre et le prince Andrew, duc d'York, à leur arrivée au service dominical en l'église St Mary the Virgin à Hillington. Le 19 janvier 2020

13 / 21

Le prince Philip, duc d'Edimbourg et la reine Elisabeth II d'Angleterre et leurs enfants, le prince Charles, la princesse Anne et le prince Andrew dans le parc du château de Balmoral. Le 8 septembre 1960