Diaporama : Letizia d'Espagne sublime au côté de Felipe, la reine mise sur le romantisme

1 / 23 Letizia d'Espagne sublime au côté de Felipe, la reine mise sur le romantisme

2 / 23 Le roi Felipe VI et la reine Letizia, lors de la réception du corps diplomatique accrédité en Espagne, au Palais Royal à Madrid. Le roi Felipe et la reine Letizia d'Espagne reçoivent comme chaque année le corps diplomatique accrédité en Espagne, composé au total de 126 ambassades résidentes dans notre pays et de près de 800 consulats, 153 de carrière et plus de 600 honoraires. En outre, 49 autres pays sont accrédités auprès de l'Espagne, mais ont leur résidence à Paris, Londres, Bruxelles ou Genève. D'autre part, 42 organisations internationales ont leur siège en Espagne. Les diplomates sont des agents publics compétents en relations internationales en vue d'être accrédités auprès d'autres États ainsi qu'auprès d'organisations internationales à caractère représentatif. © BestImage

3 / 23 Le roi Felipe VI et la reine Letizia, lors de la réception du corps diplomatique accrédité en Espagne, au Palais Royal à Madrid, le 25 janvier 2023. Le roi Felipe et la reine Letizia d'Espagne reçoivent comme chaque année le corps diplomatique accrédité en Espagne, composé au total de 126 ambassades résidentes dans notre pays et de près de 800 consulats, 153 de carrière et plus de 600 honoraires. En outre, 49 autres pays sont accrédités auprès de l'Espagne, mais ont leur résidence à Paris, Londres, Bruxelles ou Genève. D'autre part, 42 organisations internationales ont leur siège en Espagne. Les diplomates sont des agents publics compétents en relations internationales en vue d'être accrédités auprès d'autres États ainsi qu'auprès d'organisations internationales à caractère représentatif. © BestImage

4 / 23 Le roi Felipe VI et la reine Letizia, lors de la réception du corps diplomatique accrédité en Espagne, au Palais Royal à Madrid, le 25 janvier 2023. Le roi Felipe et la reine Letizia d'Espagne reçoivent comme chaque année le corps diplomatique accrédité en Espagne, composé au total de 126 ambassades résidentes dans notre pays et de près de 800 consulats, 153 de carrière et plus de 600 honoraires. En outre, 49 autres pays sont accrédités auprès de l'Espagne, mais ont leur résidence à Paris, Londres, Bruxelles ou Genève. D'autre part, 42 organisations internationales ont leur siège en Espagne. Les diplomates sont des agents publics compétents en relations internationales en vue d'être accrédités auprès d'autres États ainsi qu'auprès d'organisations internationales à caractère représentatif. © BestImage

5 / 23 Le roi Felipe VI et la reine Letizia, lors de la réception du corps diplomatique accrédité en Espagne, au Palais Royal à Madrid, le 25 janvier 2023. Le roi Felipe et la reine Letizia d'Espagne reçoivent comme chaque année le corps diplomatique accrédité en Espagne, composé au total de 126 ambassades résidentes dans notre pays et de près de 800 consulats, 153 de carrière et plus de 600 honoraires. En outre, 49 autres pays sont accrédités auprès de l'Espagne, mais ont leur résidence à Paris, Londres, Bruxelles ou Genève. D'autre part, 42 organisations internationales ont leur siège en Espagne. Les diplomates sont des agents publics compétents en relations internationales en vue d'être accrédités auprès d'autres États ainsi qu'auprès d'organisations internationales à caractère représentatif. © BestImage

6 / 23 Le roi Felipe VI et la reine Letizia, lors de la réception du corps diplomatique accrédité en Espagne, au Palais Royal à Madrid, le 25 janvier 2023. Le roi Felipe et la reine Letizia d'Espagne reçoivent comme chaque année le corps diplomatique accrédité en Espagne, composé au total de 126 ambassades résidentes dans notre pays et de près de 800 consulats, 153 de carrière et plus de 600 honoraires. En outre, 49 autres pays sont accrédités auprès de l'Espagne, mais ont leur résidence à Paris, Londres, Bruxelles ou Genève. D'autre part, 42 organisations internationales ont leur siège en Espagne. Les diplomates sont des agents publics compétents en relations internationales en vue d'être accrédités auprès d'autres États ainsi qu'auprès d'organisations internationales à caractère représentatif. © BestImage

7 / 23 Le roi Felipe VI et la reine Letizia, lors de la réception du corps diplomatique accrédité en Espagne, au Palais Royal à Madrid, le 25 janvier 2023. Le roi Felipe et la reine Letizia d'Espagne reçoivent comme chaque année le corps diplomatique accrédité en Espagne, composé au total de 126 ambassades résidentes dans notre pays et de près de 800 consulats, 153 de carrière et plus de 600 honoraires. En outre, 49 autres pays sont accrédités auprès de l'Espagne, mais ont leur résidence à Paris, Londres, Bruxelles ou Genève. D'autre part, 42 organisations internationales ont leur siège en Espagne. Les diplomates sont des agents publics compétents en relations internationales en vue d'être accrédités auprès d'autres États ainsi qu'auprès d'organisations internationales à caractère représentatif. © BestImage

8 / 23 Le roi Felipe VI et la reine Letizia, lors de la réception du corps diplomatique accrédité en Espagne, au Palais Royal à Madrid, le 25 janvier 2023. Le roi Felipe et la reine Letizia d'Espagne reçoivent comme chaque année le corps diplomatique accrédité en Espagne, composé au total de 126 ambassades résidentes dans notre pays et de près de 800 consulats, 153 de carrière et plus de 600 honoraires. En outre, 49 autres pays sont accrédités auprès de l'Espagne, mais ont leur résidence à Paris, Londres, Bruxelles ou Genève. D'autre part, 42 organisations internationales ont leur siège en Espagne. Les diplomates sont des agents publics compétents en relations internationales en vue d'être accrédités auprès d'autres États ainsi qu'auprès d'organisations internationales à caractère représentatif. © BestImage

9 / 23 Le roi Felipe VI et la reine Letizia, lors de la réception du corps diplomatique accrédité en Espagne, au Palais Royal à Madrid, le 25 janvier 2023. Le roi Felipe et la reine Letizia d'Espagne reçoivent comme chaque année le corps diplomatique accrédité en Espagne, composé au total de 126 ambassades résidentes dans notre pays et de près de 800 consulats, 153 de carrière et plus de 600 honoraires. En outre, 49 autres pays sont accrédités auprès de l'Espagne, mais ont leur résidence à Paris, Londres, Bruxelles ou Genève. D'autre part, 42 organisations internationales ont leur siège en Espagne. Les diplomates sont des agents publics compétents en relations internationales en vue d'être accrédités auprès d'autres États ainsi qu'auprès d'organisations internationales à caractère représentatif. © BestImage

10 / 23 Le roi Felipe VI et la reine Letizia, lors de la réception du corps diplomatique accrédité en Espagne, au Palais Royal à Madrid, le 25 janvier 2023. Le roi Felipe et la reine Letizia d'Espagne reçoivent comme chaque année le corps diplomatique accrédité en Espagne, composé au total de 126 ambassades résidentes dans notre pays et de près de 800 consulats, 153 de carrière et plus de 600 honoraires. En outre, 49 autres pays sont accrédités auprès de l'Espagne, mais ont leur résidence à Paris, Londres, Bruxelles ou Genève. D'autre part, 42 organisations internationales ont leur siège en Espagne. Les diplomates sont des agents publics compétents en relations internationales en vue d'être accrédités auprès d'autres États ainsi qu'auprès d'organisations internationales à caractère représentatif. © BestImage

11 / 23 Le roi Felipe VI et la reine Letizia, lors de la réception du corps diplomatique accrédité en Espagne, au Palais Royal à Madrid, le 25 janvier 2023. Le roi Felipe et la reine Letizia d'Espagne reçoivent comme chaque année le corps diplomatique accrédité en Espagne, composé au total de 126 ambassades résidentes dans notre pays et de près de 800 consulats, 153 de carrière et plus de 600 honoraires. En outre, 49 autres pays sont accrédités auprès de l'Espagne, mais ont leur résidence à Paris, Londres, Bruxelles ou Genève. D'autre part, 42 organisations internationales ont leur siège en Espagne. Les diplomates sont des agents publics compétents en relations internationales en vue d'être accrédités auprès d'autres États ainsi qu'auprès d'organisations internationales à caractère représentatif. © BestImage

12 / 23 Le roi Felipe VI et la reine Letizia, lors de la réception du corps diplomatique accrédité en Espagne, au Palais Royal à Madrid, le 25 janvier 2023. Le roi Felipe et la reine Letizia d'Espagne reçoivent comme chaque année le corps diplomatique accrédité en Espagne, composé au total de 126 ambassades résidentes dans notre pays et de près de 800 consulats, 153 de carrière et plus de 600 honoraires. En outre, 49 autres pays sont accrédités auprès de l'Espagne, mais ont leur résidence à Paris, Londres, Bruxelles ou Genève. D'autre part, 42 organisations internationales ont leur siège en Espagne. Les diplomates sont des agents publics compétents en relations internationales en vue d'être accrédités auprès d'autres États ainsi qu'auprès d'organisations internationales à caractère représentatif. © BestImage

13 / 23 Le roi Felipe VI et la reine Letizia, lors de la réception du corps diplomatique accrédité en Espagne, au Palais Royal à Madrid, le 25 janvier 2023. Le roi Felipe et la reine Letizia d'Espagne reçoivent comme chaque année le corps diplomatique accrédité en Espagne, composé au total de 126 ambassades résidentes dans notre pays et de près de 800 consulats, 153 de carrière et plus de 600 honoraires. En outre, 49 autres pays sont accrédités auprès de l'Espagne, mais ont leur résidence à Paris, Londres, Bruxelles ou Genève. D'autre part, 42 organisations internationales ont leur siège en Espagne. Les diplomates sont des agents publics compétents en relations internationales en vue d'être accrédités auprès d'autres États ainsi qu'auprès d'organisations internationales à caractère représentatif. © BestImage

14 / 23 Le roi Felipe VI et la reine Letizia, lors de la réception du corps diplomatique accrédité en Espagne, au Palais Royal à Madrid, le 25 janvier 2023. Le roi Felipe et la reine Letizia d'Espagne reçoivent comme chaque année le corps diplomatique accrédité en Espagne, composé au total de 126 ambassades résidentes dans notre pays et de près de 800 consulats, 153 de carrière et plus de 600 honoraires. En outre, 49 autres pays sont accrédités auprès de l'Espagne, mais ont leur résidence à Paris, Londres, Bruxelles ou Genève. D'autre part, 42 organisations internationales ont leur siège en Espagne. Les diplomates sont des agents publics compétents en relations internationales en vue d'être accrédités auprès d'autres États ainsi qu'auprès d'organisations internationales à caractère représentatif. © BestImage

15 / 23 Le roi Felipe VI et la reine Letizia, lors de la réception du corps diplomatique accrédité en Espagne, au Palais Royal à Madrid, le 25 janvier 2023. Le roi Felipe et la reine Letizia d'Espagne reçoivent comme chaque année le corps diplomatique accrédité en Espagne, composé au total de 126 ambassades résidentes dans notre pays et de près de 800 consulats, 153 de carrière et plus de 600 honoraires. En outre, 49 autres pays sont accrédités auprès de l'Espagne, mais ont leur résidence à Paris, Londres, Bruxelles ou Genève. D'autre part, 42 organisations internationales ont leur siège en Espagne. Les diplomates sont des agents publics compétents en relations internationales en vue d'être accrédités auprès d'autres États ainsi qu'auprès d'organisations internationales à caractère représentatif. © BestImage

16 / 23 Le roi Felipe VI et la reine Letizia, lors de la réception du corps diplomatique accrédité en Espagne, au Palais Royal à Madrid, le 25 janvier 2023. Le roi Felipe et la reine Letizia d'Espagne reçoivent comme chaque année le corps diplomatique accrédité en Espagne, composé au total de 126 ambassades résidentes dans notre pays et de près de 800 consulats, 153 de carrière et plus de 600 honoraires. En outre, 49 autres pays sont accrédités auprès de l'Espagne, mais ont leur résidence à Paris, Londres, Bruxelles ou Genève. D'autre part, 42 organisations internationales ont leur siège en Espagne. Les diplomates sont des agents publics compétents en relations internationales en vue d'être accrédités auprès d'autres États ainsi qu'auprès d'organisations internationales à caractère représentatif. © BestImage

17 / 23 Le roi Felipe VI et la reine Letizia, lors de la réception du corps diplomatique accrédité en Espagne, au Palais Royal à Madrid, le 25 janvier 2023. Le roi Felipe et la reine Letizia d'Espagne reçoivent comme chaque année le corps diplomatique accrédité en Espagne, composé au total de 126 ambassades résidentes dans notre pays et de près de 800 consulats, 153 de carrière et plus de 600 honoraires. En outre, 49 autres pays sont accrédités auprès de l'Espagne, mais ont leur résidence à Paris, Londres, Bruxelles ou Genève. D'autre part, 42 organisations internationales ont leur siège en Espagne. Les diplomates sont des agents publics compétents en relations internationales en vue d'être accrédités auprès d'autres États ainsi qu'auprès d'organisations internationales à caractère représentatif. © BestImage

18 / 23 Le roi Felipe VI et la reine Letizia, lors de la réception du corps diplomatique accrédité en Espagne, au Palais Royal à Madrid, le 25 janvier 2023. Le roi Felipe et la reine Letizia d'Espagne reçoivent comme chaque année le corps diplomatique accrédité en Espagne, composé au total de 126 ambassades résidentes dans notre pays et de près de 800 consulats, 153 de carrière et plus de 600 honoraires. En outre, 49 autres pays sont accrédités auprès de l'Espagne, mais ont leur résidence à Paris, Londres, Bruxelles ou Genève. D'autre part, 42 organisations internationales ont leur siège en Espagne. Les diplomates sont des agents publics compétents en relations internationales en vue d'être accrédités auprès d'autres États ainsi qu'auprès d'organisations internationales à caractère représentatif. © BestImage

19 / 23 Le roi Felipe VI et la reine Letizia, lors de la réception du corps diplomatique accrédité en Espagne, au Palais Royal à Madrid, le 25 janvier 2023. Le roi Felipe et la reine Letizia d'Espagne reçoivent comme chaque année le corps diplomatique accrédité en Espagne, composé au total de 126 ambassades résidentes dans notre pays et de près de 800 consulats, 153 de carrière et plus de 600 honoraires. En outre, 49 autres pays sont accrédités auprès de l'Espagne, mais ont leur résidence à Paris, Londres, Bruxelles ou Genève. D'autre part, 42 organisations internationales ont leur siège en Espagne. Les diplomates sont des agents publics compétents en relations internationales en vue d'être accrédités auprès d'autres États ainsi qu'auprès d'organisations internationales à caractère représentatif. © BestImage

20 / 23 Le roi Felipe VI et la reine Letizia, lors de la réception du corps diplomatique accrédité en Espagne, au Palais Royal à Madrid, le 25 janvier 2023. Le roi Felipe et la reine Letizia d'Espagne reçoivent comme chaque année le corps diplomatique accrédité en Espagne, composé au total de 126 ambassades résidentes dans notre pays et de près de 800 consulats, 153 de carrière et plus de 600 honoraires. En outre, 49 autres pays sont accrédités auprès de l'Espagne, mais ont leur résidence à Paris, Londres, Bruxelles ou Genève. D'autre part, 42 organisations internationales ont leur siège en Espagne. Les diplomates sont des agents publics compétents en relations internationales en vue d'être accrédités auprès d'autres États ainsi qu'auprès d'organisations internationales à caractère représentatif. © BestImage

21 / 23 Le roi Felipe VI et la reine Letizia, lors de la réception du corps diplomatique accrédité en Espagne, au Palais Royal à Madrid, le 25 janvier 2023. Le roi Felipe et la reine Letizia d'Espagne reçoivent comme chaque année le corps diplomatique accrédité en Espagne, composé au total de 126 ambassades résidentes dans notre pays et de près de 800 consulats, 153 de carrière et plus de 600 honoraires. En outre, 49 autres pays sont accrédités auprès de l'Espagne, mais ont leur résidence à Paris, Londres, Bruxelles ou Genève. D'autre part, 42 organisations internationales ont leur siège en Espagne. Les diplomates sont des agents publics compétents en relations internationales en vue d'être accrédités auprès d'autres États ainsi qu'auprès d'organisations internationales à caractère représentatif. © BestImage

22 / 23 Le roi Felipe VI et la reine Letizia, lors de la réception du corps diplomatique accrédité en Espagne, au Palais Royal à Madrid, le 25 janvier 2023. Le roi Felipe et la reine Letizia d'Espagne reçoivent comme chaque année le corps diplomatique accrédité en Espagne, composé au total de 126 ambassades résidentes dans notre pays et de près de 800 consulats, 153 de carrière et plus de 600 honoraires. En outre, 49 autres pays sont accrédités auprès de l'Espagne, mais ont leur résidence à Paris, Londres, Bruxelles ou Genève. D'autre part, 42 organisations internationales ont leur siège en Espagne. Les diplomates sont des agents publics compétents en relations internationales en vue d'être accrédités auprès d'autres États ainsi qu'auprès d'organisations internationales à caractère représentatif. © BestImage