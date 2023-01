Letizia d'Espagne sublime au côté de Felipe, la reine mise sur le romantisme

Un rendez-vous habituel

Ce n'est pas la première fois que le roi Felipe et la reine Letizia d'Espagne organisent ce genre d'événements. Tous les ans pour célébrer le début d'une nouvelle année, le couple royal invite les membres du corps diplomatique d'Espagne à venir passer au moins une soirée avec eux. Des célébrations légèrement bousculées depuis quelque temps en raison de l'épidémie de Covid-19 qui a d'ailleurs frappé personnellement le clan royal. Mais en ce début 2023, la tournure des choses a repris sa normalité.

Si d'ordinaire, Letizia d'Espagne se montre présente lors de ses sorties et a droit à une prise de parole en public, elle a cette fois-ci laissé tout le loisir à son mari d'être la star de l'événement. Le roi s'est donc exprimé devant toute l'assemblée réunie, mettant en avant l'importance de l'union européenne et diplomatique en ces temps de guerre et de conflits : "Il est essentiel que la communauté internationale, dont vous êtes ici les hauts représentants, continue d'oeuvrer pour un ordre international pacifique, dans lequel la justice et la loi prévalent, et non l'imposition par la force des armes ou par la menace de leur utilisation." Un discours salué.