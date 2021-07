Diaporama Lilibet Diana Moutbatten : Elizabeth II assistera-t-elle à son baptême ?

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, rencontrent des membres du Joff, Peacehaven Youth Centre à PeaceHaven dans le Sussex.

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex à son arrivée à la cérémonie du Commonwealth en l'abbaye de Westminster à Londres. Le 9 mars 2020

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex à la sortie de la cérémonie des Endeavour Fund Awards au Mansion House à Londres, Royaume Uni, le 5 mars 2020.

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, arrivent à la cérémonie des WellChild Awards à Londres le 15 octobre 2019.

Le prince Harry et Meghan Markle présentent leur fils Archie à Desmond Tutu à Cape Town, Afrique du Sud le 25 septembre 2019.

7 / 20

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, se rendent à la réception des industries créatives et des entreprises à Johannesburg, le 2 octobre 2019. Sur place, le couple princier rencontre des représentants des milieux d'affaires britanniques et sud-africains dont des jeunes entrepreneurs locaux.