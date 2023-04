Diaporama : Ludivine Aubourg : L'ex-candidate de The Voice qui avait perdu 30 kg victime d'un terrible accident

Ludivine Aubourg : L'ex-candidate de The Voice qui avait perdu 30 kg victime d'un terrible accident

La jeune femme révélée dans "The Voice" a connu un gros souci de santé Prestation de Ludivine dans "The Voice", samedi 25 février 2012 sur TF1

Si elle n'a pas souhaité dire de quoi elle souffrait au départ Ludivine Aubourg, ex-candidate de "The Voice" et ex-experte d'"Incroyables transformations" © Instagram

7 / 13