Ludivine Aubourg : L'ex-candidate de The Voice qui avait perdu 30 kg victime d'un terrible accident

C'est une bien triste révélation qu'a faite une ancienne candidate de The Voice (TF1). Ludivine Aubourg, qui a participé aux deux premières saisons (2012 et 2013), a annoncé à sa communauté qu'elle souffrait actuellement de gros problèmes de santé.

C'est dans The Voice que Ludivine Aubourg a été révélée au grand public et elle a très vite conquis les téléspectateurs. W9 a donc pensé à elle en 2015 pour participer à sa nouvelle émission Las Vegas Academy, qui réunissait plusieurs anciens participants issus de différents télé-crochets. Mais la même année, elle a fait un burn-out et a ainsi décidé de tout quitter pour voyager. Elle a malheureusement attrapé la coqueluche et a dû revenir en France en urgence. Elle s'est ensuite reconvertie en tant qu'influenceuse beauté et est repérée par la production d'Incroyables Transformations (M6) pour remplacer Léa Djadja, fin 2020, durant son congé maternité.

Lors d'un épisode, diffusé en août 2021, Ludivine Aubourg avait fait de terribles confidences : "J'ai connu les variations de poids. Je suis montée jusqu'à 80 kilos, ensuite j'ai perdu beaucoup de poids, j'ai fait 49 kilos et j'étais malheureuse. Ensuite, j'ai fait beaucoup de sport et aujourd'hui, je suis plus haut que ça. Je sais ce que c'est de se souvenir de quand on faisait un 36, de se regarder et de se dégoûter. Je suis allée dans un hôpital un jour en disant 'Aidez-moi, je n'arrive pas à ne pas manger de sucre, je ne me contrôle plus, je ne me reconnais pas'. Je ne me reconnaissais plus et j'ai fini quand même à crier à l'aide."

De terribles révélations

Depuis, Ludivine Aubourg avait repris du poil de la bête et continuait à partager ses aventures sur Instagram. Malheureusement, un nouveau souci de santé l'a rattrapée comme elle l'a récemment dévoilé. Elle avait en effet révélé qu'elle devait être hospitalisée, sans en dire plus sur les raisons. Ses abonnés en ont appris un peu plus le 4 avril 2023, en story Instagram. "Je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles. Je suis arrêtée pour plusieurs mois et immobilisée pour deux semaines suite à un important problème vasculaire cérébral. Ces deux semaines sont sensibles et à risque. C'est la raison pour laquelle je suis très limitée dans ma capacité à communiquer avec vous", a-t-elle écrit dans un premier temps. Elle a ensuite remercié toutes les personnes qui l'ont soutenue et s'est excusée de ne pas pouvoir leur répondre. "J'espère vous revenir en forme très bientôt. Prenez soin de vous", a-t-elle conclu.