Diaporama : M. Pokora, Christian Karembeu et Wilfrid Mbappé réunis pour un match qui a beaucoup fait parler

1 / 33 M. Pokora, Christian Karembeu et Wilfrid Mbappé réunis pour un match qui a beaucoup fait parler

2 / 33 Exclusif - Wilfried Mbappé et M. Pokora (Matt Pokora) - Vestiaire du match de football caritatif entre le Variétés Club de France contre l'équipe de France des Parlementaires au profit de l'association "e-Enfance" au stade Emile Anthoine.

3 / 33 Exclusif - Christian Karembeu - Vestiaire du match de football caritatif entre le Variétés Club de France contre l'équipe de France des Parlementaires au profit de l'association "e-Enfance" au stade Emile Anthoine à Paris le 28 septembre 2022. La rencontre s'est soldée par une défaite 8-2 des parlementaires. Le match a été marqué par la blessure importante de J. Odoul. Le député du Rassemblement national (RN) de l'Yonne souffre d'une rupture du tendon rotulien. Le match a par ailleurs permis de récolter 35.000 euros pour le compte de l'association e-Enfance, qui lutte contre le cyber harcèlement. Si cette rencontre a fait parler d'elle, ce n'est pas tant pour son aspect sportif que son enjeu politique. Pour la première fois, l'équipe parlementaire de football intégrait dans son effectif des députés du Rassemblement national. Une nouveauté qui a conduit les députés insoumis, socialistes et écologistes à boycotter le match. Une façon pour eux de lutter contre une "banalisation" de l'extrême droite et une "prétendue normalisation" des élus du RN. © Pierre Perusseau/Bestimage © Purepeople BestImage, Pierre Perusseau

4 / 33 Exclusif - Paul Mirabel, VS Morgan, Wilfried Mbappé et M. Pokora (Matt Pokora) - Vestiaire du match de football caritatif

5 / 33 Exclusif - Paul Mirabel, Baptiste Vendroux et Vs Morgan - Vestiaire du match de football caritatif

6 / 33 Exclusif - Clément Chantôme et Nicolas Douchez - Vestiaire du match de football caritatif

7 / 33 Exclusif - Karl Olive et Sonny Anderson - Vestiaire du match de football caritatif

8 / 33 Redouane Bougheraba - Match de football caritatif

9 / 33 Exclusif - Luis Fernandes - Vestiaire du match de football caritatif

10 / 33 Exclusif - Wilfried Mbappé - Vestiaire du match de football caritatif

11 / 33 Exclusif - Christian Karembeu - Vestiaire du match de football caritatif

12 / 33 Exclusif - Smaïl Bouabdellah - Vestiaire du match de football caritatif

13 / 33 Exclusif - M. Pokora (Matt Pokora), Sonny Anderson, Smaïl Bouabdellah - Vestiaire du match de football caritatif

14 / 33 Exclusif - Vitorino Hilton, Paul Mirabel, VS Morgan, Wilfried Mbappé et M. Pokora (Matt Pokora) - Vestiaire du match de football caritatif

15 / 33 Le député RN Julien Odoul - Match de football caritatif

16 / 33 Exclusif - Vitorino Hilton, Paul Mirabel, VS Morgan, Wilfried Mbappé et M. Pokora (Matt Pokora) - Vestiaire du match de football caritatif

17 / 33 Exclusif - Baptiste Vendroux et Omar da Fonseca - Vestiaire du match de football caritatif

18 / 33 Christian Karembeu - Match de football caritatif

19 / 33 Exclusif - Jessica Houara-d'Hommeaux et Omar da Fonseca - Vestiaire du match de football caritatif

20 / 33 Exclusif - Vitorino Hilton - Vestiaire du match de football caritatif

21 / 33 Exclusif - Christian Karembeu - Vestiaire du match de football caritatif

22 / 33 Exclusif - Baptiste Vendroux et Karl Olive, Luis Fernandes - Vestiaire du match de football caritatif

23 / 33 M. Pokora (Matt Pokora) - Match de football caritatif

24 / 33 Exclusif - Omar da Fonseca - Vestiaire du match de football caritatif

25 / 33 Exclusif - M. Pokora (Matt Pokora) - Vestiaire du match de football caritatif

26 / 33 Exclusif - Wilfried Mbappé et Luis Fernandes - Vestiaire du match de football caritatif

27 / 33 M. Pokora (Matt Pokora) - Match de football caritatif

28 / 33 Wilfried Mbappé - Match de football caritatif

29 / 33 Le député RN Julien Odoul - Match de football caritatif

30 / 33 Le député RN Julien Odoul - Match de football caritatif

31 / 33 Match de football caritatif

32 / 33 M. Pokora (Matt Pokora) - Match de football caritatif