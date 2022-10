M. Pokora, Christian Karembeu et Wilfrid Mbappé réunis pour un match qui a beaucoup fait parler

Il y a certains matchs qui se jouent dans des cadres privilégiés et pour la rencontre caritative entre le Variétés Club de France et l'équipe de France des Parlementaires, c'était le cas. La rencontre s'est déroulée aux pieds de la Tour Eiffel et les 22 acteurs ont mouillé le maillot au profit de l'association "e-Enfance", qui s'est déroulée au stade Emile Anthoine à Paris le 28 septembre 2022. Un match qui a beaucoup fait parler en amont puisque pour la première fois, l'équipe parlementaire de football intégrait dans son effectif des députés du Rassemblement national. Une décision qui a entraîné le boycott du match par les députés insoumis, socialistes et écologistes et les médias ont largement repris l'affaire. Une façon d'après les élus de gauche de lutter contre la "banalisation" de l'extrême droite et une "prétendue normalisation" des élus du RN, selon leurs dires.

C'était donc bien avec le député du Rassemblement national (RN) de l'Yonne Julien Odoul que le match s'est joué. L'homme politique du parti de Marine Le Pen a d'ailleurs été victime d'une grosse blessure, l'obligeant à sortir sur un fauteuil roulant pendant le match. Au-delà de la polémique entourant la venue de députés d'extrême droite, les stars s'étaient déplacées en nombre pour la bonne cause. Parmi les personnalités présentes ce jour-là à Paris, les spectateurs ont notamment eu la chance de voir Matt Pokora. Joueur de grand talent, le chanteur a tout donné sur le terrain, tout comme Christian Karembeu ou encore Wilfrid Mbappé (toutes les photos de l'évènement sont à retrouver dans le diaporama).

Des anciens du PSG et des humoristes unis pour la bonne cause

Une rencontre qui s'est soldée par une défaite 8-2 des parlementaires, mais qui a permis de récolter pas moins de 35 000 € pour le compte de l'association e-Enfance, qui lutte contre le cyber harcèlement. Parmi les autres stars ayant fait le déplacement, on peut noter la présence de Luis Fernandez, les humoristes Redouane Bougheraba et Paul Mirabel ou encore les anciens joueurs du Paris Saint-Germain, Nicolas Douchez et Clément Chantôme, qui complètent ce plateau de stars !