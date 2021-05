Diaporama Marc Lavoine engagé : son don à cinq chiffres pour un projet touchant

1 / 14 Marc Lavoine engagé : son don à cinq chiffres pour un projet touchant

2 / 14 Exclusif - Marc Lavoine recevant le prix Adami de l'artiste citoyen 2021. © Coadic Guirec/Bestimage

3 / 14 Exclusif - Abdel Aïssou et Marc Lavoine présentent Mon cartable, quelle histoire ! Nous avons tous eu une école, un cartable. L'une et l'autre ont contribué à créer nos souvenirs d'enfant. Mais quand la maladie met en pause le quotidien des enfants, ils réalisent à quel point, la classe est au coeur de leur vie sociale. Imaginé par l'Association Le Collectif Mon cartable connecté, et soutenu par la FCPE et Les Éditeurs d'Éducation, cet ouvrage rassemble 26 textes courts dans lesquels des écrivains et des personnalités livrent leurs souvenirs du cartable de leur enfance. En vers ou en prose, ces textes sont autant de déclarations d'amour à l'école : les parfums de rentrée, l'odeur des fournitures, les souvenirs joyeux ou intimidants, les joies de l'enfance, la légèreté ou la gravité selon chacun... Tous évoquent ces moments fondateurs que représentent les années d'école primaire, à travers un objet symbolique : le cartable. Cet ouvrage drôle et nostalgique contient quelque chose d'immense : l'humanité au service de l'enfance. Ce mouvement humain est magnifié par le talent des auteur-e-s qui ont écrit un texte en soutien au combat du Collectif Mon cartable connecté pour les enfants hospitalisés. - Remise du prix Adami de l'artiste citoyen 2021 à Marc Lavoine. L'Adami soutient chaque année à travers le Prix de l'Artiste citoyen, les artistes qui s'impliquent et se mobilisent pour des causes qui leur sont chères. Marc Lavoine a reçu ce prix pour son engagement pour la scolarisation des enfants hospitalisés. Il a co-fondé " Mon cartable connecté " qui permet à des enfants malades de suivre leur scolarité à distance. L'Adami est heureuse de le décerner à l'artiste aux multiples facettes Marc Lavoine , qui succède à S. Le Bihan, A.Kidjo et à Z.Ziouani. Paris, le 25 mai 2021. © Coadic Guirec/Bestimage

4 / 14 Exclusif - Marc Lavoine, Anne Bouvier (présidente du conseil d'administration de l'Adami) et Carine Rolland (Adjointe à la Maire de Paris en charge de la Culture et de la ville du quart d'heure) - Remise du prix Adami de l'artiste citoyen 2021 à Marc Lavoine. L'Adami soutient chaque année à travers le Prix de l'Artiste citoyen, les artistes qui s'impliquent et se mobilisent pour des causes qui leur sont chères. Marc Lavoine a reçu ce prix pour son engagement pour la scolarisation des enfants hospitalisés. Il a co-fondé " Mon cartable connecté " qui permet à des enfants malades de suivre leur scolarité à distance. L'Adami est heureuse de le décerner à l'artiste aux multiples facettes Marc Lavoine , qui succède à S. Le Bihan, A.Kidjo et à Z.Ziouani. Paris, le 25 mai 2021. © Coadic Guirec/Bestimage

