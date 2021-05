Marc Lavoine engagé : son don à cinq chiffres pour un projet touchant

Changer la vie des enfants malades, c'est la prouesse réussie par Marc Lavoine. Avec l'initiative Mon Cartable connecté, le chanteur et auteur a remporté le prix Adami. Le mardi 25 mai 2021, il a reçu le Prix de l'Artiste citoyen 2021, complété d'une dotation de 10 000 euros. Une somme que l'artiste a choisi de reverser au Collectif - Mon Cartable connecté, structure indépendante financée par des dons privés uniquement, qu'il a fondée avec Abdel Aïssou et Raymond Domenech.

Chaque année, le prix Adami soutient à travers son prix les artistes et personnalités s'impliquant de manière significative pour des causes qui leur sont chères. Avec son Cartable connecté, Marc Lavoine a permis à plus de 500 enfants hospitalisés de pouvoir suivre le quotidien de leurs classes et l'avancée des cours. Une socialisation indispensable au bien-être de l'enfant. Marc Lavoine succède ainsi à Samuel Le Bihan, co-fondateur de la société Earthwake, qui aide à lutter contre le fléau des pollutions plastiques dans les pays émergents.

Pour l'heure, l'efficacité du Cartable connecté a fait ses preuves : "Tous ceux qui en ont bénéficié sont passés en classe supérieure avec de très bons résultats", félicitait Marc Lavoine au Figaro. Une initiative proposée gratuitement aux familles. Le Cartable connecté est entièrement conçu et fabriqué en France. Il permet à l'enfant de suivre la classe en direct, de poursuivre les apprentissages, partager la vie du groupe, ne pas se sentir oublié, préparer son retour et cultiver l'espoir.

Marc Lavoine rappelle ainsi "l'importance de cette aventure collective, qui a su, à partir d'une volonté commune de sortir les enfants malades de l'isolement, réunir les mondes de la santé et de l'éducation, afin de lutter contre les discriminations dont ils souffrent, et leur offrir une solution concrète d'ouverture au monde". Et l'artiste sait de quoi il parle puisqu'il a lui-même l'un de ses enfants qui a été hospitalisé, une expérience difficile qu'il n'oubliera jamais.